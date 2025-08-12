"روبلوكس" تطلق نظام ذكاء اصطناعي لرصد اللغة المخادعة وحماية الأطفال

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة الألعاب الإلكترونية "روبلوكس"، الشهيرة بين الأطفال والمراهقين، عن إطلاق نسخة مفتوحة المصدر من نظام ذكاء اصطناعي يُدعى Sentinel، يهدف إلى رصد اللغة المخادعة والسلوكيات المشبوهة في محادثات الألعاب، بهدف حماية المستخدمين القُصّر من محاولات الاستغلال.

اضافة اعلان



تأتي هذه الخطوة في ظل دعاوى قضائية وانتقادات تتهم الشركة بعدم توفير الحماية الكافية للأطفال من المتحرشين، وسط مزاعم بأن تصميم المنصة يسهل على المعتدين استهداف القُصّر.



وأكدت الشركة أنها تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز السلامة على منصتها، رغم اعترافها بأن "لا نظام يمكن أن يكون مثالياً". وكشفت "روبلوكس" أن النظام الجديد ساعدها في الإبلاغ عن أكثر من 1200 حالة اشتباه باستغلال الأطفال إلى الجهات المختصة خلال النصف الأول من عام 2025.