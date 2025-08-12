استشهاد عنصر بالدفاع المدني الفلسطيني في المواصي

01:14 م

الوكيل الإخباري- نعى الدفاع المدني في غزة أحد عناصره الذي استشهد مع والديه في قصف إسرائيلي لخيمتهم بمنطقة المواصي. اضافة اعلان





وأكد ارتفاع عدد شهدائه في محافظات القطاع إلى 137 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.