الثلاثاء 2025-08-12 02:05 م
 

استشهاد عنصر بالدفاع المدني الفلسطيني في المواصي

استشهاد عنصر بالدفاع المدني في المواصي
غزة
 
الثلاثاء، 12-08-2025 01:14 م
الوكيل الإخباري-   نعى الدفاع المدني في غزة أحد عناصره الذي استشهد مع والديه في قصف إسرائيلي لخيمتهم بمنطقة المواصي.اضافة اعلان


وأكد ارتفاع عدد شهدائه في محافظات القطاع إلى 137 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تنفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

خ

تكنولوجيا روبوت يعزف الطبول باحتراف ويتعلم كالبشر!

ارشيفية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية ولجنة زكاة المناصرة تنفذان مشروع تكايا الطعام في مناطق من غزة

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية الأردن ومصر يوقِّعان 9 اتفاقيَّات ومذكَّرات تفاهم لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات

جثامين شهداء في

فلسطين 100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة

8ع7

منوعات ماذا تفعل عند انقطاع الكهرباء خلال موجة الحر؟

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية الطاقة والمعادن توجه رسالة هامة للأردنيين

عتهن78ع

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" والجامعة الأمريكية في مادبا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم التقني والتعاون الأكاديمي الصناعي



 
 





الأكثر مشاهدة