استشهاد عنصر بالدفاع المدني الفلسطيني في المواصي

وأكد ارتفاع عدد شهدائه في محافظات القطاع إلى 137 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
أخبار متعلقة
100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
3 شهداء في غارة إسرائيلية على مدينة غزة
5 شهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة
21 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم
رئيس وزراء أستراليا: نتنياهو في حالة إنكار للمعاناة في غزة
7 شهداء في قصف منزلين بحي الزيتون في غزة
الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلًا: استشهاد أكثر من 100 طفل جوعًا في غزة