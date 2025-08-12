05:02 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الوطنية إعادة محطة تحويل الصبيحي للخدمة بعد ساعة واحدة من نشوب حريق في احد المحولات، وإعادة تزويد الكهرباء للمشتركين.





وكان قد نشب حريق ضخم في المحطة بسبب زيادة الحمل الكهربائي دون إصابات تذكر .