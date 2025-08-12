الثلاثاء 2025-08-12 05:37 م
 

إعادة محطة تحويل الصبيحي للخدمة

الثلاثاء، 12-08-2025 05:02 م
الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الوطنية إعادة محطة تحويل الصبيحي للخدمة بعد ساعة واحدة من نشوب حريق في احد المحولات، وإعادة تزويد الكهرباء للمشتركين.اضافة اعلان


وكان قد نشب حريق ضخم في المحطة بسبب زيادة الحمل الكهربائي دون إصابات تذكر .
 
 
