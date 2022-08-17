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الأربعاء، 17-08-2022 12:12 م

تعرف على فوائد حمام الثلج

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الوكيل الإخباري - الغطس البارد، أو حمام الماء المثلج، من الأساليب الشائعة الآن في عالم العناية الصحية واللياقة البدنية، خاصة بعد ترويج العديد من المشاهير ولاعبي كرة القدم لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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  الغطس البارد، أو حمام الثلج، هو في الأساس علاج لعقلكِ وجسمكِ، إذ يطلب منكِ غمر جسمكِ في حوض استحمام مملوء بالماء البارد المضاف إليه الثلج، وتصل درجة حرارته إلى (3 إلى 4 درجات مئوية أو أقل) لمدة دقيقتين على  الأقل في كل مرة.


  ما عليكِ سوى القيام بثلاث جولات من هذا الغطس لمدة دقيقتين، سواء كنتِ ترغبين في الانغماس بالجزء العلوي من الجسم فقط أو الانغماس كلياً، فالأمر متروك لكِ، لكن الغمر الكامل يساعد في بناء قوة رئتيكِ.

 

1 . يزيد مستويات الطاقة لديك
يحتاج معظم البالغين إلى جرعة من القهوة أو كوب من الشاي الدافئ لبدء يومهم والخروج من منطقة النوم، لكن أخذ قسط من الراحة يمكن أن يكون بديلاً صحياً لذلك، وأظهرت الدراسات أن الماء البارد يصدم الجسم، وينتج "النورإبينفرين"، الذي يساعد في تركيزنا ومستويات الطاقة لدينا.


2 . يخفف آلام العضلات
إذا كنتِ رياضية أو تحبين التمرين بشكل مفرط، فإن العلاج بحمام الثلج هو الحل لجميع مشاكل جسمكِ المتعلقة بالألم، تم استخدام الغطس البارد كعلاج للاعبين الرياضيين لسنوات، لأنه يساعد في استعادة عضلاتهم، وعندما  تغمرين جسمكِ في الماء البارد، تتقلص أوعيتكِ الدموية ما يجعل الدم أقرب إلى أعضائنا، وبمجرد أن تخرجي يعاد فتح الأوعية الدموية، ما يحسن الدورة الدموية.

 

3 . يمكن أن يساعد في تقليل الاكتئاب

لا يؤدي إنتاج "النورإبينفرين" فقط إلى زيادة مستويات الطاقة، لكن وفقاً لبعض الدراسات الحديثة يمكن أن يؤدي نقص هذا الهرمون إلى الاكتئاب، وبالتالي فإن أخذ قسط من البرودة يمكن أن يقلل علامات الاكتئاب، ويحسن مزاجكِ بشكل عام.

 

4 . مضاد للالتهابات

انتفاخ الساقين والقدمين شائع عند الرياضيين، ويمكن أن يساعد حمام الثلج في تقليل الالتهاب بسبب انخفاض درجة الحرارة، ما يساعدهم على التعافي بشكل أسرع، والعودة إلى روتين حياتهم.

 

زهرة الخليج

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