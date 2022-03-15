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الثلاثاء، 15-03-2022 02:53 م

تغييرات في روتينك اليومي تقي زيادة الوزن بعد الأربعين

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الوكيل الإخباري - قد يجد كثيرون صعوبة في فقدان الوزن بعد سن الأربعين، وبما أن زيادة الدهون ترتبط بشكل أساسي مع التغيرات الفسيولوجية والسلوكية، فمن الممكن تجنب أو منع زيادة الوزن تماماً.

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ومن أبرز الحيل التي تساعدك في تجنب زيادة الوزن بعد سن الأربعين، اتباع روتين يومي لحياتك، يعتمد على الطرق الصحية في تناول الطعام، وغيره من الأمور، تابع المقال لمعرفة المزيد.


ما التغييرات الروتينية اليومية التي تمنع زيادة الوزن بعد الأربعين؟


1. زيادة المشي
على عكس ما يحدث، يعد المشي والحركة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً، من أفضل الحيل التي تمنع زيادة الوزن بعد سن الأربعين، بالإضافة إلى ممارسة التمارين البدنية، خاصة الإطالة وتقوية العضلات، لأنها تساعد الجسم في منع تكوين الدهون.
إذا لم يكن من الممكن إيجاد الوقت للقيام بذلك، فمن المستحسن دمج الرياضة في حياتك اليومية، عن طريق التحرك قدر الإمكان سيراً على الأقدام، أو عن طريق تفضيل السلالم عن المصاعد.
2. تقليل كمية الطعام
النظام الغذائي يلعب دوراً كبيراً في إنقاص الوزن أو على الأقل تثبيته، ومن أجل الحفاظ على التوازن في تكوين الوجبات، من الأفضل تقليل حصص كل طبق تتناوله، لتجنب الشعور بالإحباط؛ وينصح بتناول الطعام في وعاء أصغر من المعتاد.


3. زيادة كمية الماء
تناول الماء من أفضل العادات التي تقدمها لجسمك على مدار السنين، لأنها تحافظ على الترطيب، وتحفز الحرق، وتسهل التخلص من كافة الفضلات والسموم في الجسم، لذا ينصح بتناول لترين من الماء يومياً.


4. أوميغا 3 
أوميغا 3 هي دهون أساسية تساعد القلب والدماغ على العمل بشكل صحيح، فضلاً عن دورها في الوقاية من السمنة، لأنها تساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية المخزونة في الكتلة الدهنية بالجسم.
يمكن الحصول على أوميغا 3 من المصادر الطبيعية، مثل: (السلمون، الماكريل، بعض الزيوت النباتية، المكسرات)، أو تناولها عن طريق الأقراص الطبية.


5. النوم 8 ساعات
النوم الجيد ضروري لحياة صحية، إذ تعمل قلة النوم على زيادة الشعور بالجوع، وبالتالي تناول كميات أكبر من الأطعمة على مدار اليوم، لذا ينصح بالنوم لمدة 8 ساعات يومياً حتى يتمكن الجسم من التعافي تماماً.

 

زهرة الخليج

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