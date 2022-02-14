نصائح ذهبية للوقاية من مرض السكري

الوكيل الإخباري - "السكري" هو مرض مزمن يحدث نتيجة ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، وإذا تركه المريض دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وفقدان البصر وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة.

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وللسيطرة على هذا المرض، يقدم لنا الدكتور سورانجيت تشاترجي، مجموعة من النصائح الذهبية للوقاية من السكري؛





فقدان الوزن

نظراً لأن زيادة الوزن أو السمنة هي عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2، وبالتالي يمكنك منعه عن طريق فقدان الوزن، وللقيام بذلك، تحتاج إلى تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة والابتعاد عن نمط الحياة الحامل.



طعام صحي

يرتبط النظام الغذائي الصحي المكون من الفواكه والخضروات الموسمية والحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.



ممارسة الرياضة

النشاط البدني الكافي مهم أيضاً للوقاية من مرض السكري من النوع 2، ومن ثم يمكن للمشي السريع أو اللعب أو السباحة أو ممارسة اليوغا أو ركوب الدراجة أو القيام بأي تمرين من اختيارك أن يحميك من هذا المرض ويبقيك لائقاً وسعيداً.



إدارة الإجهاد والتوتر

وفقاً للدكتور تشاترجي، فإن الإجهاد والتوتر يساهمان أيضاً في الإصابة بمرض السكري، ولهذا ينصح الدكتور تشاترجى بممارسة رياضة التأمل واليوغا التي تساعدك في إدارة التوتر.

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