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الخميس، 18-08-2022 12:13 م

تقليل الملح غراماً واحداً فقط...يحمي القلب

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الوكيل الإخباري - أثارت نتائج دراسة صينية جديدة حول تأثير خفض كمية الملح في الطعام الانتباه لتشابه معدل الاستهلاك مع العالم العربي. وأظهرت الدراسة أن تقليل الملح غراماً واحداً يومياً سيجنب الصين حوالي 9 ملايين إصابة بأمراض القلب والسكتة، وينقذ حياة 4 ملايين شخص بحلول 2030.

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ويستهلك الفرد في الصين 11 غراماً من الملح يومياً في المتوسط، وهو أكثر من الحد الأقصى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، التي تقدر أن متوسط استهلاك الفرد اليومي من الملح في منطقة شرق البحر المتوسط، يتراوح بين 11 و12 غراماً.


وأظهرت الدراسة التي نشرها موقع مجلة "بي إم جي" المتخصصة في التغذية، العلاقة الوثيقة بين كمية الملح في الطعام وارتفاع ضغط الدم، حيث تبين أن تقليل الملح بمعدل غرام واحد في اليوم، يخفض متوسط ضغط الدم الانقباضي بحوالي 1.2 مم زئبق.


وحسب هذه الدراسة يمكن، إذا نجحت الحكومة الصينية في سياستها الرامية إلى خفض استهلاك الملح بمعدل 3 غرامات يومياً على الأقل بحلول 2030، تفادي ملايين الإصابات بأمراض القلب، منها حوالي 8 ملايين، تهدد بالوفاة.

 

 

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