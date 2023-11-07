الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

بيان جديد صادر عن الداخلية في غزة

حزمة مساعدات أوروبية للأردن بنحو 902.4 مليون يورو

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بغزة

اذاعة جيش الاحتلال : إطلاق نار وقذائف هاون قرب الحدود مع لبنان

بعد انخفاض الذهب محليا اليوم .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية

الخارجية الفلسطينية تطالب الدول التبرؤ من جرائم نتنياهو والعمل على وقفها

الاحتلال يجدد قرارا بتعديل حدود ووضع يد على أراضي في نابلس

أطباء بلا حدود: الاحتلال يمنع دخول بعض المواد الطبية إلى قطاع غزة

الخصاونة: نتدرّج بالاجراءات عند مساس أمننا القومي والحق الفلسطيني

القسام تنشر مشاهد من التحامها مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة -فيديو

عاجل

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بغزة

الثلاثاء، 07-11-2023 02:02 م

توصية صادمة.. لا للتعرض للشاشات في هذا العمر

33


الوكيل الإخباري - في توصياتها الجديدة حول تأثير استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللويحة وشاشات التلفاز على نمو الأطفال، وجه اتحاد أطباء الأطفال السويدي توجيهات جديدة بضرورة عدم السماح إطلاقاً للأطفال دون العامين باستخدام هذه الأجهزة الذكية.

اضافة اعلان

كما أخبرت الجمعية السويدية لأطباء الأطفال الآباء أن ساعة واحدة يوميًا كافية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام أمام كافة أنواع الشاشات.

ويقول الخبراء حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن توجيه الأطفال بشأن الاستخدام المعقول لوقت الشاشة أمر بالغ الأهمية مثل تعليمهم عادات الأكل الجيدة أو السلامة المرورية.


حالات خاصة جدا
ويأتي ذلك في أعقاب خطوة مماثلة من قبل المسؤولين الدنماركيين الذين أصدروا قواعدهم المتعلقة بالعمر في سبتمبر، والتي تسمح فقط للأطفال دون سن الثانية في "حالات خاصة جدًا" مثل أولئك الذين يعانون من صعوبات في التعلم، باستخدام الأجهزة.


وفي التقرير الجديد للجمعية، كتب الأطباء: "على الرغم من أن الشاشات الرقمية يمكن أن تقدم معلومات مفيدة، وتوفر الترفيه وتوفر فرصًا للتواصل مع الآخرين، إلا أن أدمغة الأطفال الصغار لم تنضج بعد بما يكفي لاستيعاب الفوائد".

"على العكس من ذلك، تظهر الأبحاث أن نمو الأطفال يمكن أن يتأثر سلباً بالاستخدام المبكر للشاشات الرقمية".


وقالوا إن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات الكمبيوتر بانتظام، يكونون أكثر عصبية، ويكون تركيزهم أسوأ، ويتذكرون المعلومات لمدة نصف المدة فقط مقارنة بالأطفال الذين لا يفعلون ذلك.


وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الأطفال الذين يقضون وقتًا أطول أمام الشاشات هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل سلوكية أو اكتئاب الطفولة.

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
white-hair

للوقاية من الشيب المبكر.. استوصوا بهذه الأطعمة الخارقة

2023_7_30_14_42_28_693

احذر تناول الكرفس في هذه الحالة

202311621365977IA

الغولف يعزز الصحة العقلية في مرحلة الشيخوخة

9-1699191787

ما هي أفضل المواد الغذائية 'المضادة للسرطان'

image_0

8 نصائح لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض في الشتاء

tbl_articles_article_17294_2105b1caabc-5afa-48ec-8f38-5ba72c48d10d

بينها الفواكه.. أطعمة 'صحية' لا تتناولها ليلاً