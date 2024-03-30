السبت 30-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعترف بجريمة جديدة بغزة

قبيل كسوف نادر للشمس.. نياغارا تعلن حالة الطوارئ

إصابة سيدة بالرأس إثر سقوط اسطوانة غاز عليها في اربد

نتنياهو يواجه تغيّرا في موقف وزراء الليكود بشأن صفقة التبادل

واشنطن بوست: مسؤولون أميركيون ينجحون في تأخير اجتياح رفح

بايدن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل في غزة

تصريح جديد هام من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

إدارة بايدن سمحت بتزويد "إسرائيل" بقنابل وطائرات مقاتلة

الأرصاد تنشر خارطة لتساقط الأمطار مساء اليوم - فيديو

7870 معتقلا في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

السبت، 30-03-2024 08:00 ص

جفاف العين يغير تركيبة الميكربيوم

2-194


الوكيل الإخباري - تحتوي العديد من مناطق الجسم على ميكروبيوم (البكتريا الصديقة)، بما في ذلك الأمعاء والجلد والفم والأنف والأذن والعينين، وقد وجد باحثون أن هذه الميكروبات تختلف نوعيتها عندما تعاني العين من الجفاف.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، عُرضت النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، الذي اختتم أعماله أول أمس.

اضافة اعلان


وجمع فريق البحث من جامعة ستيفن أوستن في تكساس، عينات عيون من 30 مشاركاً باستخدام المسحة، ثم قاموا بإجراء تسلسل الرنا الريباسي وتحليل المعلومات الحيوية لاكتشاف ما تم تضمينه في ميكروبيومات العين لمن يعانون من جفاف العين مقابل العيون السليمة.


وعند التحليل، "كان من المفاجئ معرفة أن ميكروبيوم العين المصاب بحالة جفاف العين يحتوي في الغالب على أنواع مختلفة من البكتريا، ترتبط بأمراض عيون أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول".


وقالت الدكتورة الكسندرا مارتينوفا فان كلاي: "توفر الأفكار حول أسباب جفاف العين معلومات قيمة يمكن أن تؤدي إلى تطوير أساليب علاجية جديدة".


وتابعت: "إذا تمكنا من تعديل الميكروبيوم في العين للمساعدة في علاج مرضى جفاف العين، فسيتم تحقيق تقدم حقيقي". "إن جفاف العين هو مشكلة هائلة، وهذا النهج الجديد يمكن أن يكون الحل لملايين المصابين".


ويؤثر جفاف العين على الملتحمة والقرنية، ويشكل منطلقاً لمشاكل أخرى في العيون.

 

24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_6_8_17_18_44_185

تظهر في الساق .. علامة تدل على انسداد الشرايين بسبب الكوليسترول

تشكيل-مكسرات-284x300

لعلاج ارتفاع ضغط الدم .. تناول هذه المكسرات يوميا في رمضان

tbl_articles_article_34871_5566e09747a-01a7-4a2c-bbfb-e33c246b5e85

خبير تغذية يحذر: هذه المشروبات ممنوعة بعد الأكل في رمضان

C35BCC35-A5D1-4E35-981A-B4A27C68D574

للسعادة.. اشرب المزيد من الماء

2017_9_30_14_29_19_361

تمارين غير مناسبة للحامل

544092

القراءة الواعية تحسن الصحة النفسية

أخبار متعلقة
تشكيل-مكسرات-284x300

لعلاج ارتفاع ضغط الدم .. تناول هذه المكسرات يوميا في رمضان

تعتعتعت

السمك في رمضان- خبير تغذية يوضح فوائد تناوله على الإفطار

2022_4_13_22_13_36_601

لمرضى القلب والضغط المرتفع- احرصوا على تناول هذه الأطعمة في السحور

اغاغاغاغ

دراسة صينية تكشف خطورة الصيام المتقطع على المدى الطويل

old-lady-is-being-checked-blood-pressure-using-blood-pressure-monitor-kid-set-scaled

كيف تتجنب ارتفاع الضغط بعد تناول الإفطار في رمضان؟

2019_7_8_17_25_57_704

أسباب حرقان القدم أو حرارة القدمين