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الإثنين، 01-01-2024 10:41 ص

كرز القهوة يحمي من الإصابة بالسكري والكبد الدهني

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الوكيل الإخباري - نشرت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية نتائج دراسة فريق بحث من كوريا الجنوبية عن التأثير الفعال لكرز القهوة في الحماية من أمراض خطيرة مثل السكري، والكبد الدهني، وزيادة نسبة الدهون في الدم.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن دراسات مختلفة أثبتت بالفعل أن كرز القهوة يقلل خطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض الكبد، ما يعزز النتائج التي توصل إليها فريق البحث من كوريا الجنوبية.

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ونسبت الدراسة هذا التأثير للخواص المضادة للالتهابات والأكسدة في كرز القهوة، فضلاً عن مكونات تتعدد فوائدها بجانب الكافيين مثل الأحماض الكلوروجينية، مثل تريغونيلين وديتيربين.
وأثبتت هذه المواد فوائد وآثار إيجابية في تنظيم سكر الدم، وتحسين وظائف الكبد. ويضاف إلى فوائد كرز القهوة تحسين نشاط إنزيم الغلوكوز الكبدي، والتمثيل الغذائي للدهون، وتعديل إنزيمات هضم الدهون في البنكرياس.
وأشارت المجلة إلى أن تناول مستخلصات كرز القهوة يساعد في الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي ومضاعفاتها.

 

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