الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

ماكرون يحذر من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

نقابة الصحفيين تنعى الصحفي الدكتور عصام سليمان الموسى

مدير الأمن العام: لن تغيب صور شهدائنا عن أعيننا

وزير السياحة يكرم الفائزين بجائزة الحفاظ على التراث العمراني والحضري

مصدر أمني لبناني: حادثة العاقبية بدأت تتكشف كل فصولها

الشاعر: ارتفاع الطلب على رحلات العمرة وتوقعات بذروتها خلال عطلة المدارس الشتوية

هيئة الأسرى الأردنيين: اتفاقية لنقل أسرى من سجون الاحتلال واستكمال محكوميتهم بالأردن

تعيين الدكتورة وجدان صالح أبوالهيجاء رئيساً لجامعة الأميرة سمية

تعديل وزاري مرتقب على حكومة الخصاونة

التعامل مع 1277 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 22-12-2022 12:56 م

خبراء : نقص فيتامين "د" في هذه المرحلة العمرية يشكل خطراً !

2021_11_1_18_43_7_261


الوكيل الإخباري-يشكو الناس تراجع قوتهم العضلية عندما يتقدمون في العمر، الأمر الذي يزيد متاعبهم الصحية خلال الشيخوخة، فيما يوصي الأطباء بتناول فيتامين ضروري، لأنه يساعد على خفض الضرر بشكل كبير.

وبحسب دراسة أجراها باحثون من البرازيل والمملكة المتحدة، فإن الأشخاص الذين كان لديهم نقص في فيتامين "د" وهم صغار، زاد احتمال فقدانهم للقوة العضلية بنسبة 78 في المئة.

اضافة اعلان


ويعد فيتامين "د" ضروريا في الجسم لأنه يساعد على أداء عدد من الوظائف الحيوية، مثل حفظ صحة العظام، كما أنه يحد من نمو خلايا السرطان.

وشدد الباحث في علم الشيخوخة بجامعة ساو كارلوس البرازيلية، تياغو دا سيلفا أليكساندر، وهو أحد المشاركين في الدراسة، على أن فيتامين "د" أساسي للجسم.
ومن بين وظائف ومنافع فيتامين "د" مساعدة العضلات على استعادة نسيجها، فضلا عن تنظيم مستوى الكالسيوم، الذي تحتاج إليه.


وشملت الدراسة عينة من 3200 شخص في بريطانيا، ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاما، وليسوا ممن حصل لديهم تراجع في العضلات بسبب التقدم في العمر.

وحرص الباحثون على مواكبة المشاركين في الدراسة على مدى 4 سنوات كاملة، من أجل معرفة التأثير المحتمل لنقص فيتامين "د" في الجسم.


وأظهرت النتائج أن من رُصد لديهم نقص في فيتامين "د"؛ أي أقل من 30 نانومول في اللتر الواحد من الدم، كانوا أكثر عرضة لفقدان الكتلة العضلية بنسبة 70 بالمئة.


أما المستوى الطبيعي من فيتامين "د" في جسم الإنسان فهو 50 نانومول في اللتر الواحد من الدم، لكن كثيرين يهملون هذا العنصر المهم ويحسبون أنهم مجرد "ترف زائد".


ويوصي خبراء الصحة بالحصول على فيتامين "د" من خلال قضاء فترة من الوقت في الخارج والتعرض لأشعة الشمس، عوض البقاء في أماكن مغلقة طيلة الوقت.
ويمكن تعزيز فيتامين "د" في الجسم عن طريق أغذية مفيدة وذات نسبة عالية من الدهون الصحية مثل سمك السلمون وصفار البيض والتونة.


ولأن كثيرين يعيشون في دول يصعب فيها التعرض للشمس، بسبب الغيوم والشتاء الطويل، فإنه من الممكن أن يلجأ الناس إلى مكملات فيتامين "د"، لكنهم يحتاجون إلى أخذها وفق جرعات دقيقة يحددها المختصون.

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
50d3a1e71edc975d0c08c1b6a40bc74b6f93098c

أطعمة تساعد على اذابة دهون الكبد

615eb4e04236043c8341b7b1

أول اختبار دم في العالم لرصد الإصابة بالزهايمر

205-122538-symptoms-causes-ear-blockage_700x400

علاج انسداد الأذن في المنزل واهم الاعراض ومنتجات الوقاية

image

خبراء صحة يقدمون حلاً لرائحة الفم الكريهة .. السر في هذا الغذاء !

التبولة-السورية

ما عدد السعرات الحرارية في إناء واحد من التبولة ؟

111111111

ما علاقة القهوة بضغط الدم ؟

أخبار متعلقة
image (3)

فيتامين د يساعد في تحسين وظائف المخ

image

دراسة: الشعور بالتوترات اليومية يقل مع تقدم العمر

2

هل تقل ساعات النوم التي نحتاج إليها مع تقدمنا بالعمر؟

أفضل_وقت_لأخذ_فيتامين_د

كيف يستمد الجسم فيتامين " د" ؟