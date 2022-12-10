السبت 10-12-2022
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السبت، 10-12-2022 11:55 ص

خبراء يكشفون الوقت الأمثل من اليوم لفاعلية علاجات الأورام السرطانية

طرق_علاج_السرطان


الوكيل الإخباري-توصل باحثون من جامعة جنيف إلى أن إيقاع الجهاز المناعي يتذبذب على مدار اليوم، وأن فعالية العلاجات المناعية تتعزّز في مقاومة الأورام السرطانية وقت الصباح الباكر.

وتنظّم الساعة البيولوجية معظم وظائف الجسم بإيقاع مضبوط على 24 ساعة، وقد تبين أن الخلايا المتغصنة في الجهاز الليمفاوي، والتي تعد من الحرّاس الرئيسيين للجسم، تنشط أكثر بداية من الفجر، وأنه يمكن الاستفادة من هذا الإيقاع في العلاج المناعي للأورام السرطانية.

ووفق مجلة "نيتشر"، استخدمت الدراسة بيانات 10 مرضى فقط، بعد تطبيق العلاج المناعي على الحيوانات وقياس الاستجابة، ويتطلّب تأكيد النتائج قياس استجابة عدد أكبر من المرضى.

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