خبراء يكشفون حقيقة مشروبات الديتوكس

الوكيل الإخباري-في السنوات الأخيرة، ذاع صيت مشروبات وعصائر الديتوكس، فهل هذه المشروبات بالفعل مشروبات سحرية لخسارة الوزن ونضارة البشرة وغيرها كثير مما تعد به؟



في هذه الفترة من السنة تلجأ الكثير من النساء لحميات غذائية قاسية وأنظمة رياضية صارمة وممارسات غريبة للحصول على الوزن المثالي. وبينما ينصح الخبراء دوماً باتباع حمية غذائية متوازنة وبطيئة الوتيرة لتحقيق خسارة صحية في الوزن، إلا أن العديد من النساء يلجأن للحلول السريعة والتي قد لا يكون بعضها صحياً تماماً مثل عصائر الديتوكس.



كشف الخبراء مؤخراً عن أن ما يحدث في الجسم خلال فترة تناولك عصائر الديتكوس قد لا يكون أمراً صحياً تماماً، فهذا النوع من المشروبات- والذي يجعل الجسم بالفعل يبدو أكثر نحافة- قد يتسبب لك بخسارة كميات كبيرة من الماء وقد يلحق الضرر بعضلاتك، وذلك بسبب محتوى هذه المشروبات المنخفض من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات، الأمر الذي قد يجعلك تبدو أكثر نحافة بينما أنت حقيقة تخسر جزءاً من عضلاتك.

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ولا يقتصر الأمر على هذه الأضرار فحسب، بل قد تتسبب لك مشروبات الديتوكس بالأمور التالية:

وهن عام في الجسم قد يصيبك بإغماء مفاجئ.

تقلبات مزاجية كبيرة نتيجة التغيرات الكبيرة والسريعة في مستويات السكر في الجسم.

وينصح الخبراء بالابتعاد عن ما يسمى بالديتوكس، أو الحميات المخصصة لتصريف السموم من الجسم، والاكتفاء باتخاذ قرارات تغذوية صحية بدلاً من هذا كله، مثل تجنب:

الأطعمة الغنية بالسكر.

الطعام المقلي.

الطعام المعالج والمعلبات.

والاستعاضة عن هذه كله بالفواكه والخضار والطعام الغني بالبروتينات وكل ما يتم تصنيعه من الحبوب الكاملة.



وبينما قد لا يتسبب لك عصير الديتوكس لوحده بالعديد من الأضرار - مقارنة بالأنظمة الغذائية المعتمدة بالكامل فقط على مبدأ الديتوكس-، إلا أن هذه العصائر قد لا تكون صحية تماماً على المستوى التغذوي، إذ تحتوي هذه العصائر (خاصة تلك التي يدخل في مكوناتها أنواع من الفاكهة) على كميات كبيرة من السكر (تقدر ب 6-8 ملاعق صغيرة من السكر)، قد يتسبب تناولها وعلى مدى أيام متتالية في التلاعب بمستويات الجلوكوز والأنسولين على المدى الطويل، خاصة لدى النساء.



لذا فإذا كنت من محبي عصير الديتوكس،عليك أن تحرص على الأمور التالية:

صناعة العصير من الخضار فقط لا الفواكه.



استعمال الخضار ذات الألوان المبهجة والغنية بالعناصر الغذائية مع خلوها من السكريات الضارة، مثل: الجزر، السبانخ، الشمندر.



إذا كان هدفك من عصير الديتكوس هو خسارة الوزن الزائد، عليك تجنب الإضافات التي قد ترفع مستوى السعرات الحرارية في عصير الديتكوس وبشكل كبير، مثل: الأفوكادو، التفاح، بذور الشيا، عصير جوز الهند.



كما ينصح الخبراء الفئات التالية بتجنب تناول عصير الديتوكس تماماً: مرضى السكري من النوع الثاني، المصابين بمقاومة الأنسولين، والذين يعانون من الكولسترول المرتفع.

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