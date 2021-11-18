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الخميس، 18-11-2021 01:03 م

تمارين رياضية للتخلص من حصوات الحالب

تحريك الجسم بالرقص مفيد لمساعدة حصوات الحالب على النزول بشكل أسرع وأفضل


الوكيل الإخباري - تمارين رياضية للتخلص من حصوات الحالب، قد يلعب النشاط البدني دورًا مهمًا في التخلص من الحصى، بالإضافة إلى أهمية التمارين الرياضية في المحافظة على الوزن، وذلك يعتمد بشكل رئيس على حجم وموقع الحصوة.

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فإذا كانت الحالة تسمح وسمح الطبيب بذلك، فلا مانع من القيام بالتمارين الرياضية بشكل طبيعي التي قد يكون لها تأثير في تحريك حصوات الحالب وإنزالها بعد استشارة الطبيب لمعرفة أفضل الأنشطة الرياضية التي يمكن للمصاب أن يمارسها لكن إن شعرت بإحساس غريب في أثناء التمرن أو ألم في البطن أو أسفل الظهر فيجب التوقف فورًا.

 

المشي للتخلص من حصوات الحالب
يُعتبر من التمارين الأفضل على كل الأصعدة وهو مفيد أيضاً للتخلص من حصوة الحالب وإنزالها. ولهذه الغاية، يُنصح بممارسة رياضة المشي لمدة لا تقلّ عن 30 دقيقة يومياً، كما يلعب هذا التمرين دوراً مهماً في عدم القدرة على تكوّن الحصوة في منطقة الحالب. ومن الأفضل عند ممارسة المشي ارتداء ملابس قطنية مريحة للجسم وأحذية مريحة أيضاً للمشي من دون أي عوائق أو مشاكل للتمكن من التخلص من حصوة الحالب بشكلٍ سريع وفعال.


الجري للتخلص من حصوات الحالب
ينصح القيام بهذا التمرين شرط توفر اللياقة البدنية الكافية وبعد استشارة الطبيب وسماح صحة الجسم بذلك. عند البدء بممارسة رياضة الجري، يُنصح بالبدء بشكلٍ تدريجي على أن يتمّ تسريع الوتيرة شيئاً فشيئاً. كما يُفضّل اللجوء إلى الإحماء أولاً قبل الشروع في ممارسة المشي السريع لمدة نصف ساعة تقريباً ثمّ الجري السليم.


صعود السلالم ونزوله للتخلص من حصوات الحالب
هذا التمرين جيد ليس فقط للحفاظ على لياقة الجسم وصحة القلب والأوعية الدموية، إنما أيضاً للتخلص من حصوة الحالب وإنزالها بشكلٍ سريع. ويعود الفضل في هذا التمرين إلى أنّ صعود السلالم ونزوله يساعد على تنشيط الكلى ويحسّن وظيفتها كما ينشّط الدورة الدموية ومختلف أجزاء الجسم الأخرى، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على التخلص من سموم الجسم وفضلاته.


الرقص للتخلص من حصوات الحالب
مجرد قيامك بالحركات سواء رقص شرقي أو زومبا أو أي رقص به حركات وتحريك الجسم بعض الشيء يمكنك من التخلص من حصوات الحالب، ومساعدة حصوة الحالب على النزول بشكلٍ أسرع وأفضل.

 

المصدر - هي

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