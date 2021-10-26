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الثلاثاء، 26-10-2021 08:59 ص

خبير تغذية روسي يقدم نصيحة لمنع زيادة الوزن خلال الطقس البارد

شوربه


الوكيل الإخباري - مع اقتراب وبداية الطقس البارد تزداد الحاجة لتناول الأطعمة الدهنية الأمر الذي يؤدي لزيادة الوزن.

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وحول اختيار الأطعمة خلال هذه الفترة لمنع زيادة الوزن قدم خبير التغذية الروسي، أنطون بيردوف، خلال لقاء مع "سبوتنيك" عددا من النصائح.


حيث دعا الخبير إلى استبدال الأطعمة غير الصحية بأخرى مماثلة صحية، فعلى سبيل المثال يمكن استبدال رقائق البطاطس بأعواد الخضار مع الحمص و استبدال الشوكولاته بالفواكه.


وتابع مضيفا: "عليك أيضا أن تتذكر ضرورة التحكم في الاستهلاك وتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها بنسبة 10-15% من القيمة اليومية العادية، مع الالتزام بنسبة 30% بروتين و30% دهون و40% كربوهيدرات خلال هذه الفترة".


وتابع بأنه خلال فترة الطقس البارد فإن نشاطنا البدني يقل، حيث نمضي وقتا أقل في الهواء الطلق وجسمنا يطلب باستمرار الطعام وهذا أمر طبيعي.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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