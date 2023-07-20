الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

مواطن اشترى وجبة شاورما في عمان..وكانت المفاجأة

بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم

وزير الزراعة: خطة لإنشاء 15 مصنعا للصناعات الغذائية نهاية العام

اعلان هام من وزارة التربية- رابط

"الطيران المدني": 47.6 ألف طائرة عبرت الأجواء الأردنية خلال النصف الأول من العام

احذر.. هذه الأطعمة تفسد مع ارتفاع درجات الحرارة

تحذير إلى جميع مالكي المركبات في الأردن

وزارة العمل تعلن عن وظائف- تفاصيل

وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لوكالة الأونروا

إصابة طالب توجيهي بلسعة عقرب أثناء تأدية الامتحان - صور

الخميس، 20-07-2023 04:00 م

خبر سار لمحبي قهوة "الاسبريسو"

20237192006188VU


الوكيل الإخباري- أظهرت تجارب مختبرية أن قهوة الإسبرسو سواء تم تناولها بمفردها أو مع لاتيه أو مخففة، أمريكانو، توفر مزيجاً شديد التركيز من كافيين القهوة، يقوم بمنع تراكم بروتين تاو، الذي يعتقد أنه يسبب الزهايمر.

وأجريت الدراسة في جامعة فيرونا الإيطالية، ونُشرت اليوم على موقع "الجمعية الكيماوية الأمريكية".

اضافة اعلان


والإسبرسو طريقة شائعة لاستهلاك القهوة، حيث يتم دفع الماء الساخن من خلال حبوب البن المطحونة جيداً، ما يؤدي إلى تكوين خلاصة مركزة من القهوة يتم تناولها أو إضافة الماء أو الحليب إليها.


واستخدم الباحثون عينات من الإسبريسو مشتراة من المتجر، وتم تحليل تركيبتها بواسطة التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي.


ثم اختاروا الكافيين والتريغونيلين، وكلاهما قلويدات، وفلافونويد جينيستين والثيوبرومين، وهو مركب موجود أيضاً في الشوكولا، للتركيز عليه في التجارب.
وتم تحضين هذه الجزيئات، جنباً إلى جنب مع خلاصة الإسبريسو الكاملة، جنباً إلى جنب مع شكل قصير من ألياف بروتين تاو لمدة 40 ساعة.


وكشفت التجارب أنه مع زيادة تركيز مستخلص الإسبريسو أو الكافيين أو الجينيستين، كانت ألياف بروتين تاو أقصر، وتم تقييد نموها.


وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، قال الفريق إن النتائج الأولية التي توصلوا إليها في المختبر تمهد الطريق نحو إيجاد أو تصميم مركبات أخرى نشطة بيولوجياً ضد الأمراض التنكسية العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
135-101007-heart-healthy-foods-vegetables_700x400

علماء يحددون 6 أنواع من الأطعمة يهدد نقصها القلب

2022_4_28_10_39_45_785

احذر.. هذه الأطعمة تفسد مع ارتفاع درجات الحرارة

64b7838e4c59b74b8e7fc439

طبيبة توضح تأثير المشمش في القلب

185371

منظار القولون..متى تتوقف عن تناول الطعام؟

20237192128218342E (1)

دهون الخصر لا تسبب السكري.. أحياناً

2023720153939551UY

مصابو الأمراض المزمنة.. الأكثر تضرراً من موجات الحر

أخبار متعلقة
2023719172727578EF

الإمساك المزمن يرتبط بارتفاع احتمال الخرف

كك

علامات قد تعني زيادة خطر الإصابة بمرض لا دواء له

main_image64ad0ec796243

هل ينتقل الزهايمر بالوراثة؟