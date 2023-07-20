خبر سار لمحبي قهوة "الاسبريسو"

الوكيل الإخباري- أظهرت تجارب مختبرية أن قهوة الإسبرسو سواء تم تناولها بمفردها أو مع لاتيه أو مخففة، أمريكانو، توفر مزيجاً شديد التركيز من كافيين القهوة، يقوم بمنع تراكم بروتين تاو، الذي يعتقد أنه يسبب الزهايمر.



وأجريت الدراسة في جامعة فيرونا الإيطالية، ونُشرت اليوم على موقع "الجمعية الكيماوية الأمريكية".

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والإسبرسو طريقة شائعة لاستهلاك القهوة، حيث يتم دفع الماء الساخن من خلال حبوب البن المطحونة جيداً، ما يؤدي إلى تكوين خلاصة مركزة من القهوة يتم تناولها أو إضافة الماء أو الحليب إليها.



واستخدم الباحثون عينات من الإسبريسو مشتراة من المتجر، وتم تحليل تركيبتها بواسطة التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي.



ثم اختاروا الكافيين والتريغونيلين، وكلاهما قلويدات، وفلافونويد جينيستين والثيوبرومين، وهو مركب موجود أيضاً في الشوكولا، للتركيز عليه في التجارب.

وتم تحضين هذه الجزيئات، جنباً إلى جنب مع خلاصة الإسبريسو الكاملة، جنباً إلى جنب مع شكل قصير من ألياف بروتين تاو لمدة 40 ساعة.



وكشفت التجارب أنه مع زيادة تركيز مستخلص الإسبريسو أو الكافيين أو الجينيستين، كانت ألياف بروتين تاو أقصر، وتم تقييد نموها.



وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، قال الفريق إن النتائج الأولية التي توصلوا إليها في المختبر تمهد الطريق نحو إيجاد أو تصميم مركبات أخرى نشطة بيولوجياً ضد الأمراض التنكسية العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر.

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