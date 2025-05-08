ماذا يحدث لجسمك عند شرب ورق السدر قبل النوم؟

وأكدت أن شاي ورق السدر يُعتبر مهدئًا طبيعيًا للأعصاب، ويساعد على تحسين جودة النوم والتخلص من الأرق الالتهابي، بالإضافة إلى دوره في تنقية الكبد من السموم، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والالتهاب.
كما يستخدم كـ مطهر للجهاز الهضمي، وقد يساهم في علاج العدوى البكتيرية لدى الأطفال، فضلاً عن فعاليته في تطهير الجروح والحروق والتخفيف من آثار حب الشباب.
وأشارت مسعد إلى أن تناول كوبين يوميًا، صباحًا ومساءً، من شاي ورق السدر يُمكن أن يُعزز مناعة الجسم ويُساعد على تنظيفه من السموم بفعالية.
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