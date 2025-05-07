نصائح مفيدة لإطالة العمر

الوكيل الإخباري- قدمت الطبيبة الروسية وأخصائية علوم الشيخوخة، أولغا تكاتشيفا، مجموعة من النصائح التي تساعد على العيش لفترة أطول والتمتع بصحة جيدة في مرحلة التقدم بالعمر.

اضافة اعلان



وفي حديثها لوكالة "نوفوستي" الروسية، شددت تكاتشيفا على أهمية الوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة مثل أمراض القلب والشرايين، الخرف، السكري، أمراض المفاصل، والسمنة. وأكدت ضرورة مراقبة المؤشرات الحيوية مثل ضغط الدم، مستويات الكوليسترول، الغلوكوز، ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب الامتناع التام عن التدخين.



وأشارت إلى أن الحفاظ على توازن بين التغذية الصحية والنشاط البدني أمر أساسي، موضحة أن النظام الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة، كالمشي السريع أو الجري لمدة لا تقل عن 40 دقيقة يوميًا، يساهمان بشكل فعال في إطالة العمر.



كما شددت الطبيبة على أهمية الصحة النفسية والعاطفية، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن مصادر التوتر، والحفاظ على توازن يومي بين فترات العمل والراحة. ولفتت إلى أهمية النوم الجيد، موصية بالحصول على قسط يتراوح بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا.



وأضافت أن الابتعاد عن التدخين ومصادر التلوث في المدن الكبرى، من العوامل المهمة التي تساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الشيخوخة المبكرة.