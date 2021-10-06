خبيرة تكشف عن البذور القاتلة والمفيدة للإنسان ومناعته

الوكيل الاخباري - كشفت خبيرة روسية متخصصة بالتغذية عن الدور القاتل الذي تلعبه بعض البذور عند تناولها من قبل الإنسان.

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وذكرت الخبيرة الروسية ناتاليا سيشيفا، أن البذور متعددة ومختلفة وبالتالي فإن تأثيرها على الإنسان يختلف بحسب النوع.



وأشارت سيشيفا إلى أن بذور اليقطين مثلا لها تأثير ايجابي على الجهاز العصبي عكس بذور دوار الشمس التي يعد تأثيرها سلبيا على صحة الإنسان ويمكن أن تكون "قاتلة" في حال تناولها المفرط.



وأوضحت الخبيرة أن فوائد البذور تعتمد على النبات، والبذور التي يأكل منها الإنسان، وبالتالي تختلف خصائص بذور عباد الشمس وبذور اليقطين، معتبرة أن بذور اليقطين لها الكثير من الخصائص العلاجية للإنسان عكس غيرها.



وقالت عن أهم خصائص بذور اليقطين: "فيها كمية كبيرة إلى حد ما من المغنيسيوم والتي لها تأثير جيد على الجهاز العصبي. هذا مهم لأن الجميع الآن يتعرضون لضغط مزمن وستكون البذور مفيدة للغاية".



أما بالنسبة لبذور دوار الشمس قالت الخبيرة: "هي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A و E وD. وفي الوقت ذاته، تحتوي أيضًا على الكثير من أحماض أوميغا 6 الدهنية شبه المشبعة".



وأكدت أنه بسبب وجود القليل من أوميغا 3 في البذور يمكن أن تتعطل نسبة الأحماض الدهنية، ما يؤثر سلبًا على المناعة والعمليات الالتهابية في الجسم.



المصدر : سبوتنك

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