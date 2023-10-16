خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول البلح

الوكيل الإخباري - يعتبر البلح من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، ويرجع السبب إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم بشكل يومي.



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الفئات الممنوعة من تناول البلح

1- مرضى السكري

يتسبب البلح في ارتفاع سكر بالدم بشكل حاد، لاحتوائه على مستويات عالية من السكريات، لذلك فهو من الفواكه الممنوعة على مرضى السكري.



2- مرضى القولون العصبي

وأوصى استشاري التغذية العلاجية مرضى القولون العصبي بالابتعاد تمامًا عن البلح، لغناه بسكر الفركتوز، الذي يثير لديهم مجموعة مزعجة من الاضطرابات الهضمية.



3- مرضى سوء امتصاص الفركتوز

وناشد الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز بتجنب البلح بشكل نهائي، لأن جهازهم الهضمي يصعب عليهم التعامل معه، مما يسبب انتفاخ البطن والإسهال وتقلصات المعدة.



4- مرضى حساسية البلح

وأشار استشاري امراض الحساسية إلى خطورة تناول البلح في ظل المعاناة من الحساسية تجاهه، لأن مركب السلفات الموجود به يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض المزعجة.



5- متبعي الدايت

واختتم حديثه بتوضيح أنه لا مانع من تناول البلح في الرجيم، ولكن يشترط استهلاكه باعتدال، لأن الإفراط فيه يؤدي إلى زيادة الوزن، بسبب ارتفاع سعراته الحرارية.



وبحسب موقع "Stylecraze"، هناك فئات أخرى ممنوعة من تناول البلح، وهي:

- مرضى الكلى، لاحتواء البلح على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم.

- مرضى الربو، قد يثير البلح نوبات تنفسية شديدة لديهم.

- الرضع، يصعب على معدتهم هضم البلح، وقد يتسبب في انسداد القصبة الهوائية لديهم، مما يعرضهم للاختناق.

الكونسلتو

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