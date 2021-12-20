خضار تناولها اليومي يخفض ضغط الدم

الوكيل الاخباري - يُعتقد أن بعض الأطعمة تخفض ضغط الدم في أقل من 24 ساعة.

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إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم ، أو كنت ترغب ببساطة في تقليل فرص الإصابة بهذا المرض في المستقبل، فيجب عليك إجراء هذه التغييرات في نظامك الغذائي.



يشكل ارتفاع ضغط الدم، خطرًا جسيمًا على صحتك. ارتفاع ضغط الدم، الملقب بـ "القاتل الصامت"، يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



وفقا ل Blood Pressure UK، يعاني واحد من كل ثلاثة بالغين من ارتفاع ضغط الدم.

كثير منهم لا يدركون أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم ، حيث أن الحالة لا تظهر عليها أي أعراض.



يعد تغيير نظامك الغذائي وممارسة المزيد من التمارين في روتينك اليومي من أكثر الطرق فعالية لخفض ضغط الدم.



يعد النظام الغذائي الصحي الغني بالفواكه والخضروات مفيدًا لعدد من الأسباب، من الحفاظ على الوزن إلى الحصول على العناصر الغذائية الكافية من المكونات الطازجة والطبيعية.



ومع ذلك، فإن مجموعة واحدة من الخضار على وجه الخصوص لها الفضل في الحد من ارتفاع ضغط الدم الخطير.

تظهر الأبحاث أن الخضار الورقية الخضراء الغنية بالنترات يمكن أن تخفض ضغط الدم في أقل من 24 ساعة.

يمكن أن يؤدي تناول الخضار الورقية الخضراء يوميًا إلى خفض ضغط الدم.



أمثلة على الخضار الورقية:

-الكرنب

-الشمرة

-الملفوف الصيني

-الخس

-السبانخ

-السلق السويسري.



المصدر : سبوتنك

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