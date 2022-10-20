الخميس 20-10-2022
الوكيل الاخباري

اسكان مشروع الغباوي بلا كهرباء ولا ماء وبلدية الزرقاء غائبة

وظائف شاغرة في جامعة مؤتة - تفاصيل

90 ألف طالب سجلوا لتكميلية التوجيهي وآخر موعد اليوم

البدء بتنفيذ أعمال صيانة مسائية لطريق المطار

اطلاق دورة جديدة من مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات

المواصفات تترأس الاجتماع الثالث لضباط ارتباط المياه

تشكيل فريق عمل أمريكي أوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا

إيعاز هام من مدير الأمن العام

عودة 3325 لاجئا سوريا من الأردن إلى بلادهم في 9 أشهر

البلبيسي: متحورات فيروس كورونا لا تُشكل خطراً

الخميس، 20-10-2022 09:26 ص

خمسة أعراض تظهر على اللسان قد تكشف عن حالات صحية مقلقة كامنة

2021011806080383


الوكيل الإخباري-عادة ما تكون النتوءات والبقع البيضاء والبقع الصغيرة في الفم واللسان غير ضارة. ولكن، في بعض الأحيان، يمكن أن تقدم بعض الأدلة على ما يحدث بالفعل في صحة المرء عموما.

فيمكن أن تكون التغيرات في ألسنتنا مؤشرا على بعض الأمراض الفتاكة. لذلك، عندما تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة، ألق نظرة على لسانك، فهناك الكثير مما قد يخبرك به.

1. بقع بيضاء يمكن كشطها

يمكن أن تكون البقع البيضاء التي يمكن إزالتها بفرشاة الأسنان علامة على مرض القلاع الفموي، كما تقول الدكتورة راشيل وارد من مركز وودلاندز الطبي في ديدكوت.

وأضافت: "غالبا ما يكون هذا العارض مرتبطا بألم وطعم غير سار وصعوبة في الأكل والشرب. وعلى الرغم من أن مرض القلاع الفموي شائع ويمكن علاجه بسهولة، إلا أنه إذا أصبح مشكلة متكررة، فقد يشير إلى مشكلة صحية أساسية أخرى مثلا في جهاز المناعة".

2. بقع بيضاء على اللسان وداخل الفم لا يمكن كشطها

يُعرف وجود بقع بيضاء على اللسان، وتظهر في الغشاء المخاطي للفم، ولا يمكن كشطها، باسم الطلوان، أو الصُداف (Leukoplakia).

وأوضحت الدكتورة راشيل أن "هذا ناتج عن التعرض المزمن لمهيجات مثل التدخين".

وتضيف: "غالبا ما تكون حميدة ولكنها يمكن أن تكون ما قبل سرطانية ويجب أن يراها طبيب الأسنان أو الطبيب العام".

3. تقرحات الفم

وأوضحت الطبيبة العامة أن "القرحة في الفم واللسان شائعة، وعلى الرغم من أنها مؤلمة، فإنها تلتئم بشكل عام من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة".

وأضافت: "إذا كنت تعاني من قرحة غير قابلة للشفاء أو نتوء جديد على اللسان، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الفم، ويجب عليك زيارة الطبيب العام أو طبيب الأسنان على الفور".

4. اللسان الجغرافي

يحدث اللسان الجغرافي عندما تفقد أجزاء على سطح اللسان الحليمات (نتوءات مستديرة صغيرة) وتظهر على شكل بقع حمراء ملساء، غالبا ذات حواف مرتفعة قليلا.

وهذه الحالة الالتهابية تؤثر على سطح اللسان، بحيث يبدو مثل الخطوط العريضة لخريطة.

وتشرح الدكتورة راشيل: "إنها حالة شائعة وليست خطيرة ولكنها يمكن أن تسبب الألم إذا تناولت أطعمة معينة مثل الفواكه الحمضية أو الأطعمة الحارة. وأفضل طريقة للتعامل معها هو تجنب الأطعمة المهيجة".

5. اللسان المشعر

قالت الطبيبة العامة إن مصطلح "اللسان المشعر" يستخدم لوصف طبقة غير طبيعية على سطح اللسان. موضحة أنها حالة شائعة نسبيا ومؤقتة وغير ضارة.

ويحدث اللسان المشعر بسبب نقص التحفيز في الجزء العلوي من اللسان، ما يتسبب في زيادة البكتيريا أو نمو الخميرة في الفم.

وتتراكم هذه البكتيريا على الحليمات التي تقع على طول اللسان. وبدلا من أن تتساقط كما تفعل عادة، تبدأ الحليمات في الاستطالة. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تنمو إلى 15 ضعف طولها الطبيعي، ما يعطي مظهرا يشبه الشعر.

وأضافت الدكتورة راشيل أن السبب الأكثر شيوعا لهذه الحالة هو سوء نظافة الفم أو التدخين.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
rzasNHjA2mkB40uTLU6XP2fTlEcxrzjjeBuR9nDH

دراسة تكشف خطر النوم أقل من 5 ساعات

sick-man-flu-virus-cold-illness_914325_large

مع اقتراب فصل الشتاء.. ماهي المضاعفات الخطيرة للانفلونزا الموسمية ؟

س

علامة شائعة للسرطان تعد "مهمة" في تحديد سبب الوفاة

tbl_articles_article_15219_51383d4a828-70ff-480f-ad7c-e97b7c75c2b0

دراسة تربط بين قلّة النوم وخطر الإصابة بالسمنة

SNUEEJiVvpJUkEvr8fL2

أعراض التهاب الزائدة الدودية

WhatsApp-Image-2020-12-10-at-10.52.42-AM

الربو: هؤلاء الأشخاص عرضة للإصابة وفق دراسة حديثة

أخبار متعلقة
image

5 علامات تدل على انك مصاب بمرض "عدم تحمّل الطعام"

634580d542360413805fa71d

5 علامات واضحة في عينك مرآة عاكسة لمشكلات صحية .. انتبه لها

111111

غالبا ما نتجاهلها.. 5علامات بسيطة قد تشير إلى سوء الصحة العقلية

tbl_articles_article_14034_5325b70a377-4a01-4b8e-ad2f-957897f5772e

علامات واضحة للإصابة بسرطان القولون