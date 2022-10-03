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الإثنين، 03-10-2022 03:05 م

علامات واضحة للإصابة بسرطان القولون

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الوكيل الإخباري-سرطان القولون هو نوع من أمراض السرطان التي تصيب القولون، فالقولون هو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة من الجهاز الهضمي. 

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في أغلب الحالات يبدأ سرطان القولون ككتلة صغيرة من الخلايا غير السرطانية تدعى باسم داء السلائل (Adenomatous polyp)، بعد فترة من الزمن تتحول السلائل التي تكونت إلى كتل سرطانية متواجدة في القولون.

معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض سرطان القولون لا تظهر لديهم أية أعراض في المراحل المبكرة من المرض، وحين تبدأ أعراض سرطان القولون بالظهور فإنها تختلف من حالة إلى أخرى وتكون مرتبطة بحجم الورم السرطاني وموقعه في داخل القولون.


قد تشمل أعراض سرطان القولون والعلامات الأولية ما يأتي:

 

-تغييرات في نشاط الأمعاء الطبيعي والاعتيادي، والتي تتجلى في الإسهال أو الإمساك أو تغيرات في منظر البراز ووتيرة التبرّز، تستمر لفترة تزيد عن أسبوعين.


-نَزْف من فتحة الشرج أو ظهور دم في البراز.


-ضيق في منطقة البطن، يتجلى في مغص وانتفاخات غازية وأوجاع.


-تبرّز مصحوب بأوجاع في البطن.

 

-شعور بأن التبرّز لم يفرغ ما في الأمعاء تمامًا.


-هبوط غير مبرر في الوزن.


إن وجود دم في البراز يمكن أن يشير إلى وجود ورم سرطاني، لكنه يمكن أن يشير أيضًا إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية الأخرى، إذا كان لون الدم أحمر شاحبًا يمكن رؤيته على ورق التواليت فالأرجح أن مصدره هو البواسير أو ربما شَقّ شَرْجيّ.

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