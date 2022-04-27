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الأربعاء، 27-04-2022 03:46 م

خمس عادات بسيطة تضيف 10 سنوات إلى حياتك!

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الوكيل الإخباري - دمج باحثو هارفارد 30 عاما من الدراسات للكشف عن عادات نمط الحياة "البسيطة" التي يمكن أن تضيف عقدا من الحياة.

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وقد يكون الالتزام بنظام غذائي متوازن ومغذ أمرا صعبا عندما تتداخل الحياة اليومية.

كيفية اتباع نظام غذائي صحي

 

 تشارك NHS سبع طرق عملية لاتخاذ خيارات غذائية صحية:
1. اختر أصناف الحبوب الكاملة، مثل المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل أو الأرز البني أو البطاطس.
2. تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات.
3. تناول الأسماك الزيتية مرتين في الأسبوع.
4. قلل من الأطعمة الدهنية، مثل الكعك والبسكويت والنقانق والزبدة والفطائر.
5. التقليل من السكريات الحرة عن طريق تجنب الحلويات والمشروبات الكحولية والمشروبات الغازية.
6. لا تضف الملح إلى طعامك.
7. اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميا، مثل الماء.

 

وينصح الناس بشدة بممارسة الرياضة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين كل أسبوع.


ولجعل هذا الهدف أكثر قابلية للإدارة، فإنه يساعد على الالتزام بتمارين لمدة 20 دقيقة يوميا.

 

الديار

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