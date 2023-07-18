دراسة : الأمعاء مصدر اعتلال الأعصاب السكري

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة عن إمكانية علاج مشكلة آلام الأعصاب، التي تؤثر على أكثر من نصف مرضى السكري من النوع 2، بواسطة زرع بكتيريا معينة في الأمعاء الغليظة والمستقيم.

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أظهر تحليل الجينات أن التحسينات ارتبطت بمجموعة متميزة من بكتيريا الأمعاء

وأجريت الدراسة في جامعة روتجرز بـ نيوجيرسي، وشارك فيها 86 شخصاً منهم 27 يعانون من آلام الأعصاب المرتبطة بالسكري، و30 مريضاً بالسكري من دون آلام أعصاب، والبقية من الأصحاء.



ووفق "نيو ساينتست"، كشف التسلسل الجيني عن وجود 13 بكتيريا لدى من يعانون من آلام الأعصاب المرتبطة بالسكري أكثر من غيرهم، وشكلت هذه الأنواع ما يقرب من 12% من ميكروبيوم الأمعاء لدى المصابين بهذا الاعتلال.



وعندما قام الباحثون بزرع عينات من براز أشخاص غير مصابين بالسكري في مجموعة منفصلة من 22 مشاركاً لديهم آلام الأعصاب، انخفضت هذه الآلام بمقدار 35%.



وأظهر تحليل الجينات أن التحسينات ارتبطت بمجموعة متميزة من بكتيريا الأمعاء التي تقلل الالتهاب، والمعروف أنها تكمن وراء الألم المزمن، واحدة من هذه البكتيريا البرازية البراوزنية، والتي سبق للباحثين التأكد أنها غير موجودة لدى من يعانون من متلازمة التعب المزمن.



وفي الوقت الحالي، لا توجد علاجات معتمدة خصيصاً لاعتلال الأعصاب السكري الذي يسبب التنميل والخدر والوخز، ولكن هذه النتائج تشير إلى أن زراعة بكتيريا البراز خيار قابل للتطبيق.

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