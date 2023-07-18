الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

لديه 5 أبناء أصغرهم 9 أشهر.. من هو الرقيب موسى المصري الذي دُهس أثناء وظيفته الرسمية؟

تنظيم الطاقة تنفذ 2468 فحصا اشعاعيا منذ بداية العام

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

كم بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد التسعيرة الثانية؟

ضبط شخص استخدم مكبرات صوت أحد المساجد لتغشيش طلبة التوجيهي

ضبط 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

اسناد هذه التهم لشخص دهس رجل أمن أثناء الوظيفة الرسمية في صويلح

محافظ الكرك يتفقد مركز صحي قصبة الكرك

الثلاثاء، 18-07-2023 11:01 ص

دراسة : الأمعاء مصدر اعتلال الأعصاب السكري

20237171817325005Z


الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة عن إمكانية علاج مشكلة آلام الأعصاب، التي تؤثر على أكثر من نصف مرضى السكري من النوع 2، بواسطة زرع بكتيريا معينة في الأمعاء الغليظة والمستقيم.

اضافة اعلان


أظهر تحليل الجينات أن التحسينات ارتبطت بمجموعة متميزة من بكتيريا الأمعاء
وأجريت الدراسة في جامعة روتجرز بـ نيوجيرسي، وشارك فيها 86 شخصاً منهم 27 يعانون من آلام الأعصاب المرتبطة بالسكري، و30 مريضاً بالسكري من دون آلام أعصاب، والبقية من الأصحاء.


ووفق "نيو ساينتست"، كشف التسلسل الجيني عن وجود 13 بكتيريا لدى من يعانون من آلام الأعصاب المرتبطة بالسكري أكثر من غيرهم، وشكلت هذه الأنواع ما يقرب من 12% من ميكروبيوم الأمعاء لدى المصابين بهذا الاعتلال.

وعندما قام الباحثون بزرع عينات من براز أشخاص غير مصابين بالسكري في مجموعة منفصلة من 22 مشاركاً لديهم آلام الأعصاب، انخفضت هذه الآلام بمقدار 35%.


وأظهر تحليل الجينات أن التحسينات ارتبطت بمجموعة متميزة من بكتيريا الأمعاء التي تقلل الالتهاب، والمعروف أنها تكمن وراء الألم المزمن، واحدة من هذه البكتيريا البرازية البراوزنية، والتي سبق للباحثين التأكد أنها غير موجودة لدى من يعانون من متلازمة التعب المزمن.

وفي الوقت الحالي، لا توجد علاجات معتمدة خصيصاً لاعتلال الأعصاب السكري الذي يسبب التنميل والخدر والوخز، ولكن هذه النتائج تشير إلى أن زراعة بكتيريا البراز خيار قابل للتطبيق.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202371817520180K2

الهلوسة الصغرى تقود مرضى باركنسون إلى الخرف

طرق_تنظيف_الجسم_من_السموم

وصفات لتطهير الجسم من السموم

2023_7_16_22_13_49_968

طبيب يحذر هؤلاء من تناول البصل والثوم !

2022_4_28_12_52_6_809

أعراض مزعجة للطفح الجلدي الحراري .. هكذا تتغلب عليه

20237181520239057S

تحذيرات من النوبات القلبية والوفاة بسبب الحر

2023717221353899A

أعراض الإصابة بالفطريات‏‎

أخبار متعلقة
_112184828_gettyimages-939290830

دراسة : جراحة البدانة تبعد السكري سنوات

download

دراسة: الوحدة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

e60c593cfd03c29edf570cc5320475d6

دراسة : هذا السلوك يقلل مقاومة الأنسولين !

2018_10_30_10_34_1_522

لماذا يصاب الأطفال بفرط الحركة؟

BrazilWaronJunkFood

خبراء : لا تفرط في تناول الشيبس والفشار لهذا السبب !

image (1)

دراسة جديدة تقدم بشرى سارة لمرضى السكري