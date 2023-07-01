دراسة : هذا السلوك يقلل مقاومة الأنسولين !

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة أن فقدان الوزن من خلال الجمع بين ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي يحسن حساسية الجسم للأنسولين، أفضل من التخسيس عن طريق الحمية الغذائية وحدها.



وأجريت تجارب الدراسة في جامعة واشنطن بمشاركة 16 شخصاً، فقدوا 10% من الوزن الزائد، اتبع 8 منهم نظاماً غذائياً للتخسيس فقط، بينما اتبع الآخرون نظاماً يجمع بين التمارين الرياضية وحمية إنقاص الوزن.

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وقال الدكتور صموئيل كلاين المشرف على البحث: "تضمنت دراستنا تحليلات تفصيلية للتغيرات الأيضية في العضلات ودهون الجسم قبل وبعد فقدان الوزن بنسبة 10% لدى الذين فقدوا الوزن بالعلاج الغذائي وحده، والذين فقدوا نفس القدر من الوزن بالنظام الغذائي والتدريبات الرياضية معاً".



وأضاف: "أظهرت النتائج أن فوائد الجمع بين ممارسة الرياضة والتغذية من أجل فقدان الوزن كبيرة"، وفق "مديكال إكسبريس".



وأشارت النتائج إلى أن زيادة حساسية الجسم للأنسولين لديها القدرة على منع أو تأخير مرض السكري من النوع 2 لدى من لديهم مقدمات المرض، وتقليل مخاطره لدى المصابين به.

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