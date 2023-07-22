دراسة : الإنفلونزا أثناء الحمل تؤثر على مناعة الطفل

الوكيل الإخباري- أشارت دراسة جديدة إلى أن الإنفلونزا من النوع "أ"، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسبب مضاعفات للحمل، قد يؤثر على مناعة الطفل في المستقبل.

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تحث التوصيات على تناول النساء اللقاح المضاد للإنفلونزا قبل الحمل أو فور العلم بحدوثه



وعلى الرغم من أن هذا الفيروس لا يعبر المشيمة، ولا يصيب الجنين بشكل مباشر، فإن الحوامل المصابات بالإنفلونزا أ قد يتعرضن لخطر الولادة المبكرة، مع انخفاض وزن المولود.



وتشمل الأعراض الشائعة لهذه العدوى التهاب الحلق والسعال والعطس، وآلام الجسم والحمى.



ووجد فريق بحثي من جامعة بوندورا الأسترالية، أن "عدوى الأنفلونزا أثناء الحمل، تسبب تغيرات مناعية في الأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالأمعاء لدى النسل".



وبحسب "مديكال إكسبريس"، تبين أن هذا النوع من الإنفلونزا يؤثر على فسيولوجيا أمعاء الأبناء بعدة طرق، منها زيادة خلايا الدم البيضاء في الأعور، وتنشيط خلايا مناعية في الأمعاء الدقيقة.



وتؤكد هذه النتائج ما أشارت إليه أبحاث سابقة من أن التنشيط المناعي الناجم عن الإنفلونزا أثناء الحمل يرتبط بـ "نمو عصبي غير نمطي" في النسل.



ونظراً لأن النوع المذكور من الأنفلونزا لا يعبر المشيمة، فإن أسباب هذه الظاهرة لا تزال غير معروفة. ويتطلع الباحثون إلى فهم تأثير هذا التغيير المناعي الذي يصيب الأمعاء على الأعصاب والدماغ.



وتحث التوصيات على تناول النساء اللقاح المضاد للإنفلونزا قبل الحمل، أو فور العلم بحدوثه.

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