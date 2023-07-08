هل يمكن علاج التهابات المفاصل بالتوابل والأعشاب؟

الوكيل الإخباري- تحققت دراسة جديدة في جامعة لشبونة من إمكانية استخدام التوابل والأعشاب في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وهشاشة العظام، والألم العضلي الليفي.

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التوصية دعت إلى مزيد من البحث لتحديد تأثير جرعة القرفة أو الزنجبيل

وتمت دراسة القرفة والثوم والكركمين والزعفران والزنجبيل إلى جانب تأثير توليفة من المكملات التي تحتوي على 5 غرامات من القرفة والأوريغانو والزنجبيل والفلفل الأسود والفلفل الحار والتي تعمل معاً كبروبيوتك.



ووفق "نيوز مديكال"، أظهرت النتائج أن التعديل الميكروبي لبكتيريا الأمعاء هو أحد أهم الآليات التي تعمل من خلالها مكملات التوابل والأعشاب كعلاج مساعد على تخفيف شدة أمراض المفاصل والعضلات.



ووجدت الدراسة أن 500 ملغ من القرفة تقلل بشكل كبير من نشاط التهاب المفاصل الروماتويدي، كما اتضح من انخفاض بروتين "سي" التفاعلي.



وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لجرعة الـ 5 غرامات من القرفة ومجموعة من التوابل، على تخفيف الالتهابات التي تتوسط عملية تطور أمراض التهابات المفاصل وهشاشة العظام، إلى جانب قدرتها على تخفيف الألم، قالت النتائج: "التجارب ذات الشواهد التي أجريت حتى الآن تنطوي على مخاطر عالية من التحيز".



ولم تصدر عن الدراسة توصيات علاجية سريرية باستخدام التوابل والأعشاب كعلاج رئيسي، وإنما كعلاج مساعد لإدارة المرض.



ودعت إلى مزيد من البحث لتحديد تأثير الجرعة المستخدمة من القرفة أو الزنجبيل أو غيرها لتحقيق نتائج معينة.

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