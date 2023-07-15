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السبت، 15-07-2023 11:12 ص

ما تأثير النوم أقل من 6 ساعات على الصحة ؟

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة في جامعة كوليج بلندن أن الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة تعرضوا لتدهور معرفي أسرع على مدار 10 سنوات، حتى لو شاركوا في مستويات أعلى من النشاط البدني ، مقارنة بمن ينامون من 6 إلى 8 ساعات.

ودرس الباحثون الوظيفة الإدراكية لدى 8958 شخصاً في بريطانيا أعمارهم أكثر من 50 عاماً، واستمرت المتابعة عقداً كاملاً.

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ووفق "مديكال نيوز توداي"، تبين أن النوم ساعات قليلة يقلل من فوائد النشاط البدني، لكن لم ينطبق ذلك على من هم أكثر من 70 عاماً الذين حافظوا على فوائد المستويات الأعلى من النشاط البدني على الوظيفة الإدراكية على الرغم من عدد ساعات النوم الأقل.


ووجدت النتائج أن الذين ينامون ما بين 6 و8 ساعات في الليلة ويشاركون في مستويات أعلى من النشاط البدني كانوا مرتبطين بوظيفة إدراكية أفضل.


وقالت الدكتورة ميكيلا بلومبرغ الباحثة المشاركة: "لقد فوجئنا برؤية انخفاض الفوائد المعرفية المرتبطة بالنشاط البدني عندما لم يكن لدى المشاركين مدة نوم كافية، لكن هذه النتائج تتماشى بالتأكيد مع الأبحاث السابقة التي تشير إلى دور مهم للنوم في التعافي المعرفي والجسدي".

 

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