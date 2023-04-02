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الأحد، 02-04-2023 03:32 م

دراسة : التأديب القاسي للطفل يؤثر على صحته النفسية

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الوكيل الإخباري- أظهرت أدلة جديدة أن الآباء الذين يمارسون تأديباً قاسياً بشكل متكرر مع الأطفال الصغار يعرضونهم بشكل كبير لخطر الإصابة بمشاكل دائمة في الصحة النفسية.

وأجريت الدراسة على أكثر من 7500 طفل أيرلندي، ووجد فريق البحث من جامعة كامبريدج وكلية دبلن الجامعية أن الأطفال الذين تعرضوا لأبوة "عدائية" في سن الثالثة كانوا أكثر عرضة بمقدار 1.5 مرة من أقرانهم للإصابة بأعراض الصحة النفسية، والتي توصف بأنها "عالية المخاطر" في سن التاسعة.

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وتنطوي الأبوة العدائية على معاملة قاسية متكررة، وتأديب يمكن أن يكون جسدياً أو نفسياً. وقد تتضمن، مثلاً، الصراخ في الأطفال بانتظام، والعقاب الجسدي الروتيني، وعزل الأطفال عندما يسيئون التصرف، أو الإضرار بتقديرهم لذاتهم، أو معاقبتهم بشكل غير متوقع اعتماداً على مزاج الوالدين.


وقيّم الباحثون أعراض الصحة النفسية للأطفال في سن الثالثة والخامسة والتاسعة. ودرسوا أعراض الصحة العقلية (مثل القلق والانسحاب الاجتماعي) والأعراض الخارجية (مثل السلوك الاندفاعي والعدواني وفرط النشاط).
وتبين أن حوالي 10% من الأطفال ينتمون للفئة عالية الخطورة لسوء الصحة العقلية، وأن معظمهم كانوا قد عانوا من الأبوة والأمومة العدائية.


والأهم من ذلك، أوضحت الدراسة أن أسلوب الأبوة والأمومة لا يحدد نتائج الصحة النفسية تماماً. حيث تتشكل الصحة النفسية للأطفال من خلال عوامل الخطر المتعددة، بما في ذلك النوع، والصحة البدنية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

 

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