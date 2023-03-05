الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

مستويات غير مسبوقة بأعداد زوار المملكة وسياح المبيت

روغوف: كييف نقلت جنودا تدربوا في بريطانيا إلى زابوروجيه

مديرية الامن العام تحذر من الحالة الجوية

8 اصابات بحادث مروع بين 5 مركبات غرب اربد - فيديو

اربعيني يطعن زوجته في طبربور

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخارجية تعزي إندونيسيا بضحايا حريق مستودع للوقود في جاكرتا

هام للأردنيين حول الدفع الإلكتروني عبر البطاقات أو المحافظ الالكترونية

بلدية إربد: تزيين شوارع المدينة احتفاءً بقدوم شهر رمضان

الفيدرالي الأميركي: رفع الفائدة من جديد أمر ضروري

عاجل

الديوان الملكي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني سيتم في التاسع عشر من شعبان

الأحد، 05-03-2023 02:18 م

الكشف عن طريقة في تناول الطعام تساعد على فقدان الوزن

2019_11_10_15_12_43_111


الوكيل الإخباري- توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون صينيون من جامعة شنشي نورمال في شيان، أن تقطيع الطعام وتقسيمه إلى قطع صغيرة في الطبق الخاص بك قد يجعلك تتناول كميات أقل من الطعام، ويساعدك على خسارة الوزن دون معاناة.

ولفت الباحثون المشرفون على الدراسة عن أن تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ونشرها في طبقك يعطيك شعوراً بأنك تناولت كميات صغيرة ولكن كثيرة فذلك يحسسك بالامتلاء، فتتناول كميات أقل من الطعام ويساعدك ربما على فقدان الوزن.

اضافة اعلان


ونشرت الدراسة الحديثة في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث تم اختبار هذه النظرية على عشرات من المتطوعين، وكشفت النتائج أن معظم المشاركين والذين تم تقسيم الأطعمة لهم كانوا مقتنعين بأنهم تناولوا كميات كبيرة، إلا أنهم في الحقيقة تناولوا كميات أقل مما قام الباحثون بتحديدها لهم.


وأكد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها قد تقدم خطوة فعالة في الحد من الإفراط في تناول الطعام، والحد من زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، والأمراض المترتبة عليها.

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
15-علاجاً-طبيعياً-لالتهاب-الحلق

أفضل علاجات منزلية لالتهاب الحلق

2022_11_9_18_56_10_643

5 علامات غير متوقعة في عمر الشباب تدل على خطر أمراض القلب

emarat-news_2021-09-20_22-59-37_174677

دراسة تحذر من طريقة شائعة لطهي المعكرونة

2020_10_5_13_45_55_828

هل تعاني من حصوات المرارة؟-.. هذا الحجم يتطلب الجراحة

هل-الجيوب-الأنفية-تؤثر-على-المعدة

هل تؤثر حموضة المعدة على الجيوب الأنفية؟

127-140806-fatty-liver-illness-cancer_700x400

5 أشياء تدمر الكبد

أخبار متعلقة
2019_2_10_19_9_7_740

9 اجراءات عليك اتباعها بحالة ارتفاع ضغط الدم

emarat-news_2023-02-13_20-30-03_544225

5 آثار ضارة للإفراط بتناول المايونيز على الصحة

2023220162730339V0

بالشوكولاتة.. حيلة بسيطة لخسارة الوزن بسهولة

فوائد-الرمان-

حالة واحدة قد يتسبب بها الرمان في زيادة الوزن

2023219174129105ET

خسارة الوزن بحقن الأنسولين.. ما حقيقة فعاليتها؟

5201911121935753668710

حيلة بسيطة لانقاص الوزن