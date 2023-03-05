الكشف عن طريقة في تناول الطعام تساعد على فقدان الوزن

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون صينيون من جامعة شنشي نورمال في شيان، أن تقطيع الطعام وتقسيمه إلى قطع صغيرة في الطبق الخاص بك قد يجعلك تتناول كميات أقل من الطعام، ويساعدك على خسارة الوزن دون معاناة.



ولفت الباحثون المشرفون على الدراسة عن أن تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ونشرها في طبقك يعطيك شعوراً بأنك تناولت كميات صغيرة ولكن كثيرة فذلك يحسسك بالامتلاء، فتتناول كميات أقل من الطعام ويساعدك ربما على فقدان الوزن.

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ونشرت الدراسة الحديثة في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث تم اختبار هذه النظرية على عشرات من المتطوعين، وكشفت النتائج أن معظم المشاركين والذين تم تقسيم الأطعمة لهم كانوا مقتنعين بأنهم تناولوا كميات كبيرة، إلا أنهم في الحقيقة تناولوا كميات أقل مما قام الباحثون بتحديدها لهم.



وأكد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها قد تقدم خطوة فعالة في الحد من الإفراط في تناول الطعام، والحد من زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، والأمراض المترتبة عليها.





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