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السبت، 18-03-2023 03:29 م

تحذيرات من زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام .. ما السبب؟

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الوكيل الإخباري- أطلقت دراسة حديثة تحذيرًا من خطورة شرب الماء والسوائل من الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام.

ووفقًا لموقع "سكاي ينوز عربية"، أظهرت الدراسة التي أجرتها "WaterFilterGuru"، أن زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام، تحتوي على بكتيريا تزيد بمقدار 40 ألف مرة عن نظيراتها الموجودة في مقاعد المراحيض، وتختص بفعالية كبيرة في مقاومة المضادات الحيوية.

ويعد هذا النوع من البكتيريا من الأنواع المفسدة للطعام في أحيان كثيرة، ومسببة للأمراض، وبالتالي تؤدي لمشاكل في الجهاز الهضمي.

لذا، يوصي خبراء الصحة بغسل الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام مرة واحدة على الأقل يوميًا بالماء الساخن والصابون.

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