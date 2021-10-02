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السبت، 02-10-2021 02:21 م

دراسة...الجيوب الأنفية تؤثر على الدماغ وتسبب مشكلات خطيرة

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الوكيل الإخباري - تعد مشكلة التهاب الجيوب الأنفية المزمن، أو انسداد الأنف المزمن، من المشاكل التي تؤرق عددا كبيرا من الاشخاص حول العالم، حيث ترافقها الكثير من المشاكل المتعلقة بآلام الرأس ومشاكل في النوم العميق والتنفس وغيرها.

يعاني من الجيوب الأنفية نسبة كبيرة جدا من الأشخاص في العالم، حيث أكدت الدراسات أن 11% من الاشخاص في أميركا فقط، يعانون من مشكلة التهاب الجيوب الأنفية المزمن، لكن بحثا جديدا كشف عن ارتباط غريب بين هذه المشكلة والدماغ.

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نفذ فريق من العلماء في جامعة واشنطن بحثا جديدا حول هذه المشكلة بالاعتماد على مجموعة المرضى في المستشفيات بالإضافة إلى الاستناد على بيانات مشروع "Connectome" الطبي البشري، من أجل العثور اشخاص يعانون من هذه المشكلة وأشخاص تحت المراقبة الطبية المستمرة، حيث تم استخدام البيانات المأخوذة من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمقارنة تدفق الدم ونشاط الخلايا العصبية في الدماغ.

 

مشكلة في الدماغ متزامنة مع مشكلة الجيوب
وقالت أريا جعفري، اختصاصية طب الأنف والأذن والحنجرة من جامعة واشنطن، والتي كانت في فريق البحث، إن هذه تعتبر لدراسة الأولى التي تربط التهاب الجيوب الأنفية المزمن بالتغير العصبي البيولوجي.

 

لكن الباحثون أشاروا إلى أن العينة الصغيرة التي جرت عليها الدراسة والمصابين بالتهاب الأنف والجيوب الأنفية المزمن لم تظهر عليهم أي علامات ملحوظة للتدهور المعرفي اثناء الاختبارات.

 

وتوقع الباحثون أن السبب قد يرجع إلى أنهم من مجموعة تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عامًا فقط، لكن يعتقد الباحثون أن "هذا النوع من التراجع قد يحدث لاحقًا في الحياة، وهو أمر قد تتمكن دراسة طولية من لحظه"، بحسب "sciencealert".

وبدورها، قالت كريستينا سيمونيان، اختصاصية طب الأنف والأذن والحنجرة، من جامعة هارفارد: "إن المشاعر الذاتية للانتباه تتراجع لدى المرضى، وصعوبات التركيز أو اضطرابات النوم التي يعاني منها الشخص المصاب بالتهاب الجيوب الأنفية قد ترتبط بتغيرات طفيفة في كيفية تواصل مناطق الدماغ التي تتحكم في هذه الوظائف مع بعضها البعض".

 

المصدر - لبنان 24 

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