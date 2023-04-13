الخميس 13-04-2023
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الخميس، 13-04-2023 10:37 ص

دراسة : السمبوسك خطيرة على هذه الفئة !

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الوكيل الإخباري- يجب على مرضى التهاب المفاصل الانتباه جيدًا لنوع الطعام الذي يتم تناوله في شهر رمضان على الإفطار والسحور، لأن هناك أطعمة تؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية.

نستعرض في التقرير التالي، الأطعمة الممنوعة لمرضى التهاب المفاصل في رمضان، وفقًا لموقع "Medical News Today".

أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل في رمضان

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1- المقليات
يجب أن تكون وجبتا الإفطار والسحور لمرضى التهاب المفاصل خاليتين تمامًا من الأطعمة المقلية مثل " السمبوسك والبطاطس وغيرها " ، لأن الدهون المتحولة الموجودة بها تؤدي إلى تفاقم الأعراض لديهم.


2- الحلويات
كشفت الأبحاث، عن وجود علاقة بين زيادة أعراض التهاب المفاصل وتناول السكريات، لذلك يجب على المرضى الابتعاد تمامًا عن الحلويات الرمضانية.


3- منتجات الألبان
رغم القيمة الغذائية العالية لمنتجات الألبان، يحظر على مرضى التهاب المفاصل تناولها، لاحتوائها على الكازين، الذي يتسبب في زيادة حدة الأعراض.


4- الأرز
ينبغي على مرضى التهاب المفاصل تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، مثل الأرز والمكرونة والخبز، لأن ارتفاع سكر الدم الناتج عن تناولها يزيد من حدة الأعراض.


5- الجلوتين
مرضى القولون العصبي ليسوا الفئة الوحيدة الممنوعة من تناول الأطعمة الغنية بالجلوتين، بل يتعين على المصابين بالتهاب المفاصل أيضًا الابتعاد عنها.
للاطلاع على الأطعمة الغنية بالجلوتين، اضغط هنا.


6- الأطعمة المعلبة
أظهرت بعض الدراسات، أن المركبات التي تضاف إلى الأطعمة المعلبة، للحفاظ على صلاحيتها وتحسين مذاقها، مثل الجلوتامات أحادية الصوديوم والأسبارتام والملح، تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

 

الكونسلتو الطبي

 

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