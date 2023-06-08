دراسة : انخفاض الوزن عند الولادة لا يرتبط بخطر كسور العظام

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة موسعة من جامعة إيسترن فنلندا ومستشفى جامعة كوبيو أن الأطفال المولودين مبكراً ومنخفضي الوزن عند الولادة يعانون من كسور أقل في مرحلة الطفولة مقارنة بذوي الوزن الطبيعي.



واستخدمت الدراسة سجل المواليد الطبي في فنلندا، وسجل الرعاية الصحية، وتضمنت بيانات مليون طفل، وحوالي 100 ألف كسر، وتوصلت إلى نتائج تناقض ما أفادت به دراسة سابقة أصغر حجماً بأن الولادة قبل الأوان ترتبط بزيادة خطر كسور العظام في مرحلة الطفولة، وفقاً لـ "مديكال إكسبريس".



ووجدت الدراسة الحديثة أن الخدج المولودين قبل الأسبوع الـ 32 من الحمل يعانون من كسور عظام أقل بنسبة 23% مقارنة بالمولودين بعد فترة حمل كاملة.



ورصد البحث انخفاض معدل الكسور لدى الفئة التي ولدت بوزن أقل من 2.5 كغم، وخاصة من ولدوا بوزن حوالي كغم واحد فقط.



ويعاني الطفل الخديج المولود مبكراً من نقص في معادن العظام، نظراً لأن هذه المعادن تتراكم في العظام خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من الحمل.



وعادة تقل مشاركة الأطفال الخدج والمولودين بوزن منخفض في الألعاب الرياضية خلال مرحلة الطفولة مقارنة بأقرانهم، لكن الدراسة تدعو إلى مزيد من البحث حول اضطرابات نمو الجنين وعلاقتها بأسابيع الحمل.

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