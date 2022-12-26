الإثنين 26-12-2022
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الغذاء والدواء توضح بشأن برغر دجاج منتهي الصلاحية
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي متقاعدين عسكريين
أول اجتماع لفريق تتبع الإنفاق الصحي على فيروس كورونا بالأردن
ولي العهد يصل أبوظبي لحضور تمرين عسكري أردني إماراتي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
100 فكرة ريادية و30 شركة ناشئة تتأهل للمشاركة في "زين المبادرة 6"
زين قدّمت رعايتها لأضخم فعاليات المملكة في 2022
الربط بين الابتكار والاستدامة: تركيز سامسونج خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023
"المركزية تويوتا" تكتسح مشهد كأس العالم في الأردن بالجائزة الكبرى تويوتا هايلكس
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كورونا
دراسة: تفشي كورونا في الصين سببه السلالات المنتشرة حول العالم