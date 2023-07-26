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الأربعاء، 26-07-2023 09:21 ص

دراسة حديثة تربط بين مشاهدة التلفاز والاصابة بالضغط والسكري لدى الأطفال

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الوكيل الإخباري- أضافت دراسة حديثة أدلة جديدة على أن مشاهدة التلفزيون كثيراً في الطفولة يمكن أن تؤدي إلى تدهور الصحة في مرحلة منتصف العمر.

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كلما زادت ساعات المشاهدة في الطفولة تزايدت مشاكل التمثيل الغذائي في منتصف العمر


ووجد البحث أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون ساعات طويلة أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في مرحلة النضج.


ووفق "ساينس دايلي"، أجريت الدراسة في جامعة أوتاغو بنيوزيلندا، وربطت بين مشاهدة الأطفال للتلفزيون ومشاكل ارتفاع السكر وضغط الدم وزيادة دهون الجسم.


واستخدم الباحثون بيانات 879 مشاركاً كانت أعمارهم في بداية الدراسة بين 5 و15 عاماً، وتم توثيق بياناتهم الصحية حتى سن 45 عاماً.


ووجد البحث أن من شاهدوا التلفزيون أكثر من ساعتين في الأسبوع كانوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وأنه كلما زادت ساعات المشاهدة كلما زاد الخطر.


واعتمدت الدراسة على الملاحظة، ولم تقدم تفسيرات لهذا الارتباط، لكنها اقترحت أن عادات المشاهدة لساعات طويلة ترتبط بانخفاض النشاط البدني، وقلة النوم، وزيادة الإقبال على الأطعمة الغنية بالطاقة.

 

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