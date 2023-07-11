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الثلاثاء، 11-07-2023 01:49 م

أبرز الدهون المفيدة.. والمضرة بالقلب

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الوكيل الإخباري- تنقسم الدهون إلى مفيدة لصحة القلب مثل الزيوت النباتية، والأسماك الدهنية، ومضرة مثل الدهون الحيوانية، مثل اللحوم، والدهون المهدرجة.

وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن الدهون المفيدة للقلب هي الزيوت النباتية مثل زيوت بذور اللفت، والزيتون، وبذر الكتان، والجوز، مشيرة إلى أنها تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة للصحة.

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وأضافت أن زيت بذور اللفت يعتبر صحياً، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وعلى فيتامين E والكثير من حمض ألفا لينولينيك الذي يندرج ضمن الأحماض الدهنية الأساسية أوميغا 3، فضلا عن أقل نسبة من الأحماض الدهنية المشبعة غير الصحية.


وتعد الأسماك البحرية الدهنية مثل السلمون، والماكريل، والرنغة، غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، يجب تناولها مرتين على الأقل أسبوعياً.

وللأحماض الدهنية غير المشبعة تأثير إيجابي على الدهون في الدم وضغط الدم؛ حيث تخفض الكوليسترول الضار، وتحد من خطر  الترسبات في الأوعية الدموية.
كما تمتاز هذه الأحماض بتأثير مضاد للالتهابات ومثبط للتجلط، وتعمل على حماية الخلايا، فتحد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية، والسكتة الدماغية.


الدهون الحيوانية

أما الدهون الضارة، فهي الحيوانية، مثل اللحوم، والنقانق، والقشدة، والجبن الغني بالدهون، إذ تحتوي على الكثير من الكوليسترول، والأحماض الدهنية المشبعة، التي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، مثل مرض القلب التاجي.

 

وتشمل أيضاً الدهون النباتية المُصنَّعة، التي تستخدم في صناعة رقائق البطاطس، والأطعمة الجاهزة، والحلوى، والدهون المهدرجة مثل تلك المستخدمة في صناعة الوجبات الجاهزة، والمخبوزات، والحلويات، والبسكويت.


وللحفاظ على صحة القلب والصحة بشكل عام، يجب اعتماد النظام الغذائي لدول البحر المتوسط، والذي يقوم على الإكثار من الخضروات، والفواكه الطازجة، والأعشاب، والمكسرات، والبقوليات، والأسماك، والزيوت النباتية، مع تناول القليل من اللحوم، والابتعاد عن الوجبات السريعة، والأطعمة الجاهزة، والحلويات، فضلاً عن المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين.

 

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