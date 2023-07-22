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السبت، 22-07-2023 09:00 ص

لطول العمر.. 5 عادات صحية في فترة بعد الظهر

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الوكيل الإخباري- عادة ما نركز جميعاً على روتين الصباح ووقت النوم، من دون أن نعرف بأن كيفية قضاء فترة ما بعد الظهر، تتسم بأهمية بالغة فيما يخص صحتنا.

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يوصي الخبراء بتخصيص وقت لممارسة نشاط حركي في فترة بعد الظهر
يمكن أن تكون القيلولة منشطاً للتحكم في الكسل الذي قد يشعر به الإنسان
فيما يلي مجموعة من العادات الصحية التي يمكن ممارستها في فترة بعد الظهر يتبعها الأشخاص الأطول عمراً في العالم، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:


عدم التركيز على الإنتاجية فقط

ينصح الخبراء بالتعامل مع الأمور بطريقة أكثر واقعية وعدم التركيز على زيادة الإنتاجية على حساب صحتك، لذا حاول أن تمنح نفسك بعض الراحة في فترة بعد الظهر وأن لا تجهد نفسك بشكل كبير عبر مواصلة العمل من الصباح حتى المساء. 

خذ وقتك لتناول الغداء مع الآخرين
بالطبع يمكنك إنجاز المزيد من العمل عن طريق استثمار ساعة الغداء أو تناول الطعام على مكتبك أثناء العمل، ولكن هل هذا حقاً ما تريده في وقت الغداء؟


اجعل الغداء فرصة للتوقف والاستراحة.. تناول وجبتك مع زملائك وتحدث عن الأشياء خارج العمل.. يمكن أن يكون الغداء تجربة ترابط ستساعدك في النهاية على التواصل مع زملائك في العمل والشعور بالانتعاش، قبل أن تستأنفك عملك مجدداً. 

خصص وقتاً لممارسة نشاط حركي
يوصي الخبراء بتخصيص وقت لممارسة نشاط حركي في فترة بعد الظهر إن كان ذلك ممكناً، مثل المشي ولعب كرة القدم وركوب الدراجة، إذا كان لديك جدول أعمال مزدحم، حاول أن تتمشى لبعض الوقت في مكان عملك. 

خصص وقتاً للتواصل الاجتماعي
يلعب الاتصال الاجتماعي دوراً لا يُصدق في إطالة العمر، لأن البشر بطبيعتهم مخلوقات اجتماعية، لذلك نحن بحاجة إلى روابط قوية مع الآخرين، من أجل رفاهيتنا العاطفية والجسدية.


ضع خططاً لتناول الغداء مع زملائك في العمل، أو خذ استراحات لتناول القهوة، أو اتصل بأمك أو صديقك.. كل هذه الأشكال الصغيرة من الاتصال يمكن أن تساعدك على الشعور بمزيد من الارتباط بمجتمعك.

أعد شحن طاقتك بقيلولة

يمكن أن تكون القيلولة منشطاً للتحكم في الكسل الذي قد يشعر به الإنسان في منتصف النهار، إذ وجدت دراسة شملت أكثر من 20 ألف يوناني وجود علاقة بين القيلولة المنتظمة وصحة القلب، وهو جزء أساسي من الحفاظ على طول العمر.. يمكنك أخذ قيلولة من 15 إلى 30 دقيقة في فترة ما بعد الظهر لتجدد نشاطك.

 

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