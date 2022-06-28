دراسة: شبكية العين تتنبأ بالنوبة القلبية

الوكيل الإخباري - توقع بحث جديد إمكانية التنبؤ بالنوبات القلبية قريباً بواسطة إجراء فحوصات لشبكية العين، فقد تبين أن انخفاض التعقيد في هذه الأوعية الموجودة بالجزء الخلفي من الشبكية يعد علامة بيولوجية مبكرة على احتشاء عضلة القلب.



وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، استخدم الباحثون بيانات نصف مليون شخص مسجلة في البنك الحيوي البريطاني، وتبين أن 38 ألف منهم أصيبوا لاحقاُ بنوبات قلبية، وبمراجعة فحوصات شبكية العين والتنميط الجيني التي كانت أجريت لهم، تمكن الباحثون من إيجاد علامة بيولوجية للتنبؤ بخطر النوبة القلبية.



واستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي ونموذج التعلم العميق لرصد وجود علاقة بين انخفاض تعقيد الأوعية الدموية في شبكية العين ومرض الشريان التاجي.



وقال البيان الصحفي الذي أصدره فريق البحث بتفاؤل "قد يتم التقاط صورة شبكية العين في يوم ما بواسطة الهاتف الشخصي!".



ويتطلّب تأكيد موثوقية هذا الفحص تكرار الدراسة على مجموعات بشرية أخرى، لكن وفقاً للنتائج توجد أدلة على دقة التنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صورة الأوعية الدموية في شبكية العين، وربطها بالأنماط الجينية، ومخاطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

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