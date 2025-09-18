7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم

تشير دراسات علمية حديثة إلى أن النظر في شاشة الهاتف ليلاً، خاصة قبل النوم مباشرة، يؤثر سلبًا على جودة النوم وعلى صحة الجسم والعقل.
✨ إليك أبرز فوائد تقليل استخدام الهاتف قبل النوم:
💤 1. تحسين جودة النوم
الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يعطل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النعاس.
الابتعاد عن الهاتف قبل النوم يجعل النوم أسرع وأعمق.
😴 2. تقليل الأرق والتقلبات الليلية
يُقلّل من التحفيز العقلي المستمر، مما يُساعد على نوم متواصل دون استيقاظ متكرر.
🧘♀️ 3. الراحة الذهنية وتخفيف التوتر
تجنب تصفّح الأخبار أو وسائل التواصل قبل النوم يُهدّئ الأعصاب ويُحضّر الدماغ للنوم.
👀 4. الحفاظ على صحة العينين
يقلل من إجهاد العين، الجفاف، والصداع الناتج عن التحديق في الشاشة لفترات طويلة.
🕒 5. تنظيم الساعة البيولوجية
يساعد الجسم على استعادة نمطه الطبيعي في النوم والاستيقاظ.
🌞 6. الاستيقاظ بنشاط
النوم الجيد يؤدي إلى تركيز أفضل، مزاج أحسن، وإنتاجية أعلى في اليوم التالي.
📚 7. وقت أكثر للأنشطة المفيدة
استغل هذا الوقت للقراءة، التأمل، أو قضاء لحظات هادئة مع العائلة قبل النوم.
✅ نصيحة عملية:
حاول تجنب الهاتف قبل النوم بـ30 إلى 60 دقيقة.
استخدم تطبيقات تساعدك على تقليل الإضاءة الزرقاء أو اضبط "الوضع الليلي".
ضع هاتفك خارج غرفة النوم أو بعيدًا عن متناول يدك.
جودة نومك تحدد جودة يومك.
أطفئ الشاشة، وامنح نفسك فرصة لنوم هادئ وحياة أكثر توازنًا.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير صحي: لا تترك كوب الماء مكشوفًا بجانب السرير طوال الليل!
-
لهواة كمال الأجسام.. دراسة جديدة تكشف سر بناء العضلات بفعالية
-
مشروبات دافئة بالقرفة والتفاح لمواجهة تقلب الطقس في الخريف
-
3 أشياء شائعة في المنزل قد تضر بصحتك دون أن تدري.. احذر منها!
-
تناول الشوفان صباحاً يساعد على خسارة الوزن.. لكن بشروط
-
طبيب قلب يكشف 4 علامات مبكرة تستدعي فحص القلب فورا
-
إجراء واحد يقلل وفيات سرطان القولون بنسبة 39%
-
قبل الإفطار أم بعده؟ إليك الوقت الأمثل لغسل الأسنان صباحا!