طبيب قلب يكشف 4 علامات مبكرة تستدعي فحص القلب فورا

الوكيل الإخباري- حذّر الدكتور أوليفر غوتمان، استشاري أمراض القلب في لندن، من 4 علامات تحذيرية قد تشير إلى مشاكل في القلب، مؤكدًا أنها قد تظهر قبل تفاقم الحالة بوقت طويل:

ألم غير معتاد في الصدر

شعور بالثقل أو الضغط، أو إحساس حارق يشبه حرقة المعدة، وقد يمتد الألم إلى الذراع اليسرى أو الكتفين أو الرقبة، وهو ما قد يدل على الذبحة الصدرية.



ضيق التنفس المفاجئ

خاصة عند النوم أو أداء أنشطة بسيطة، مثل صعود الدرج أو حمل الغسيل، وقد يشير إلى قصور في القلب وارتجاع سوائل إلى الرئتين.



تعب وضعف غير مبرر

إرهاق شديد ومستمر لا يزول بالراحة، حتى بعد أعمال بسيطة كالمشي أو تنظيف المنزل، وقد يصاحبه صعوبة في التركيز أو أداء المهام اليومية.



خفقان القلب أو الرفرفة الصدرية

شعور بتسارع أو عدم انتظام ضربات القلب، حتى في حالة الراحة، ما قد يشير إلى اضطراب في نظم القلب مثل الرجفان الأذيني، والذي قد يؤدي إلى سكتة دماغية أو فشل قلبي إذا أُهمل.



وينصح الطبيب بضرورة الاهتمام بهذه الأعراض ومراجعة الطبيب فورًا عند ملاحظتها، خاصة إذا كانت متكررة أو متزايدة.