الأربعاء 2025-09-17 12:16 م
 

تناول الشوفان صباحاً يساعد على خسارة الوزن.. لكن بشروط

ات
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-09-2025 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد الشوفان من أشهر خيارات الإفطار الصحي، لدوره في تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة في التحكم بالوزن، بحسب تقرير طبي لمجلة "هيلث". وإليك الأسباب:

اضافة اعلان


✅ فوائد الشوفان لخسارة الوزن:
غني بالألياف القابلة للذوبان
مثل "بيتا جلوكان" التي تُشكل مادة هلامية في المعدة وتُطيل الشعور بالشبع، وتُساهم في خفض الكوليسترول وتنظيم السكر.
مؤشر جلايسيمي منخفض
ما يعني إطلاقًا بطيئًا ومستقرًا للطاقة، يُقلل نوبات الجوع المفاجئ.
يعزز الهضم الصحي
من خلال دعم حركة الأمعاء ونمو البكتيريا النافعة، ما قد ينعكس إيجابًا على الوزن.


⚠️ تنبيهات عند تناول الشوفان:
تجنب الشوفان الجاهز المليء بالسكر المضاف (قد يحتوي أكثر من 12 غرامًا).
احذر الإضافات عالية السعرات مثل السكر البني أو الفواكه المجففة بكميات كبيرة.
تحكم في الكمية: كوب واحد مطبوخ (حوالي 150 سعرة) هو حصة مناسبة، ويمكن تعزيزها ببروتين أو مكسرات باعتدال.

 

العربية  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

تكنولوجيا 5 خطوات بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتفك طوال اليوم

sdeg

أخبار الشركات مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و" كيا - الأردن" لتعزيزالتعليم التطبيقي لتخصص المركبات الكهربائية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع وزراء أوروبيين بشأن الملف النووي

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أخبار محلية الملك يستقبل أمير قطر في مطار ماركا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية إقليم البترا تنفذ 48 نشاطا ضمن مبادرة "البترا أجمل"

بلدية مادبا

أخبار محلية مادبا : حملة لإزالة العوائق والتعديات على الشوارع

وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

أخبار محلية وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

ات

طب وصحة تناول الشوفان صباحاً يساعد على خسارة الوزن.. لكن بشروط



 
 





الأكثر مشاهدة