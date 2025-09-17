تناول الشوفان صباحاً يساعد على خسارة الوزن.. لكن بشروط

الوكيل الإخباري- يُعد الشوفان من أشهر خيارات الإفطار الصحي، لدوره في تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة في التحكم بالوزن، بحسب تقرير طبي لمجلة "هيلث". وإليك الأسباب:

✅ فوائد الشوفان لخسارة الوزن:

غني بالألياف القابلة للذوبان

مثل "بيتا جلوكان" التي تُشكل مادة هلامية في المعدة وتُطيل الشعور بالشبع، وتُساهم في خفض الكوليسترول وتنظيم السكر.

مؤشر جلايسيمي منخفض

ما يعني إطلاقًا بطيئًا ومستقرًا للطاقة، يُقلل نوبات الجوع المفاجئ.

يعزز الهضم الصحي

من خلال دعم حركة الأمعاء ونمو البكتيريا النافعة، ما قد ينعكس إيجابًا على الوزن.



⚠️ تنبيهات عند تناول الشوفان:

تجنب الشوفان الجاهز المليء بالسكر المضاف (قد يحتوي أكثر من 12 غرامًا).

احذر الإضافات عالية السعرات مثل السكر البني أو الفواكه المجففة بكميات كبيرة.

تحكم في الكمية: كوب واحد مطبوخ (حوالي 150 سعرة) هو حصة مناسبة، ويمكن تعزيزها ببروتين أو مكسرات باعتدال.