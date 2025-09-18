3 أشياء شائعة في المنزل قد تضر بصحتك دون أن تدري.. احذر منها!

1. 🧼 لوح التقطيع البلاستيكي
الخطر: مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام، تتعرض ألواح التقطيع البلاستيكية للخدش، ما يؤدي إلى إطلاق جسيمات بلاستيكية دقيقة تختلط بالطعام.
النتيجة: هذه الجزيئات قد تتراكم في الجسم وتؤثر سلبًا على الهرمونات، مما يزيد خطر الاضطرابات الصحية المزمنة.
✅ البديل الآمن: استخدام ألواح التقطيع الخشبية عالية الجودة أو المصنوعة من الزجاج.
2. 🍳 المقالي غير اللاصقة المخدوشة
الخطر: الخدوش في المقالي غير اللاصقة قد تطلق مواد كيميائية من نوع PFAS، وهي مواد مرتبطة بالسرطان ومشاكل الغدد الصماء.
حتى المقالي "الخالية من PFOA" ليست آمنة بالكامل إذا كانت مخدوشة.
✅ البديل الآمن: استخدم أواني الطهي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو السيراميك.
3. 🕯️ الشموع المعطرة
الخطر: تحتوي كثير من الشموع التجارية على الفثالات (Phthalates)، وهي مواد كيميائية تُسبب خللًا هرمونيًا، بالإضافة إلى شمع البارافين الذي عند احتراقه يُطلق مركبات عضوية متطايرة مرتبطة بـ مشاكل الخصوبة.
✅ البديل الآمن: استخدام الشموع المصنوعة من شمع العسل أو شمع الصويا الطبيعي، مع زيوت عطرية طبيعية.
⚠️ نصيحة الدكتور سيثي:
"لا تنخدعوا بمظهر الأشياء المألوفة، فبعض التفاصيل الصغيرة في المنزل قد يكون لها تأثير كبير على صحتكم مع الوقت."
