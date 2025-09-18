الخميس 2025-09-18 11:58 ص
 

3 أشياء شائعة في المنزل قد تضر بصحتك دون أن تدري.. احذر منها!

4
تعبيرية
 
الخميس، 18-09-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   حذّر الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وخريج جامعة هارفارد، من ثلاث مواد شائعة الاستخدام في المنازل، قد تبدو غير ضارة لكنها قد تُسبب مخاطر صحية خطيرة بمرور الوقت. جاء هذا التحذير في مقطع فيديو نشره عبر "تيك توك"، شاهده الآلاف وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

اضافة اعلان


1. 🧼 لوح التقطيع البلاستيكي
الخطر: مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام، تتعرض ألواح التقطيع البلاستيكية للخدش، ما يؤدي إلى إطلاق جسيمات بلاستيكية دقيقة تختلط بالطعام.
النتيجة: هذه الجزيئات قد تتراكم في الجسم وتؤثر سلبًا على الهرمونات، مما يزيد خطر الاضطرابات الصحية المزمنة.
✅ البديل الآمن: استخدام ألواح التقطيع الخشبية عالية الجودة أو المصنوعة من الزجاج.

2. 🍳 المقالي غير اللاصقة المخدوشة
الخطر: الخدوش في المقالي غير اللاصقة قد تطلق مواد كيميائية من نوع PFAS، وهي مواد مرتبطة بالسرطان ومشاكل الغدد الصماء.
حتى المقالي "الخالية من PFOA" ليست آمنة بالكامل إذا كانت مخدوشة.
✅ البديل الآمن: استخدم أواني الطهي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو السيراميك.

3. 🕯️ الشموع المعطرة
الخطر: تحتوي كثير من الشموع التجارية على الفثالات (Phthalates)، وهي مواد كيميائية تُسبب خللًا هرمونيًا، بالإضافة إلى شمع البارافين الذي عند احتراقه يُطلق مركبات عضوية متطايرة مرتبطة بـ مشاكل الخصوبة.
✅ البديل الآمن: استخدام الشموع المصنوعة من شمع العسل أو شمع الصويا الطبيعي، مع زيوت عطرية طبيعية.

⚠️ نصيحة الدكتور سيثي:
"لا تنخدعوا بمظهر الأشياء المألوفة، فبعض التفاصيل الصغيرة في المنزل قد يكون لها تأثير كبير على صحتكم مع الوقت."

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

4

طب وصحة 3 أشياء شائعة في المنزل قد تضر بصحتك دون أن تدري.. احذر منها!

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية الحكومة تدرس نظامًا جديدًا للناطقين الإعلاميين

1

منوعات مشهد مؤثر في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)

نقود

أخبار محلية جمعية البنوك : نتوقع مزيدًا من الانخفاضات على أسعار الفائدة

الاحتلال يدعي استهداف مخزن أسلحة لحماس

فلسطين الاحتلال يدعي استهداف مخزن أسلحة لحماس

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً

غزة

فلسطين إسرائيل تدفع المدنيين إلى مناطق تحت القصف المكثف

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الماسي لحفل الخير 2025 لمؤسسة الحسين للسرطان



 
 





الأكثر مشاهدة