تحذير صحي: لا تترك كوب الماء مكشوفًا بجانب السرير طوال الليل!

الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء الصحة من عادة شائعة يمارسها كثيرون دون تفكير، وهي ترك كوب الماء مكشوفًا طوال الليل، الأمر الذي قد يعرضه للتلوث ويؤثر على جودته وطعمه.

⚠️ لماذا يُعد الماء المكشوف خطرًا؟
تعرضه للغبار والجسيمات الدقيقة من الهواء المحيط.
احتمالية نمو ميكروبات بسبب الركود الطويل، خاصة في درجات الحرارة المعتدلة.
تغير طعمه نتيجة لتفاعل الماء مع ثاني أكسيد الكربون في الهواء، ما يسبب طعمه "الباهت" صباحًا.
احتمال دخول الحشرات الدقيقة خاصة في البيئات الحارة أو المفتوحة.

💬 ما الأضرار المحتملة؟
اختلال التوازن البكتيري في الفم عند شرب ماء ملوث.
زيادة خطر مشاكل الفم والأسنان مع الاستهلاك المتكرر.
تأثير سلبي على الجهاز الهضمي نتيجة الجراثيم غير المرئية.

✅ ما الحل؟
استخدام زجاجة ماء محكمة الإغلاق أو كوب مغطى بغطاء نظيف.
تجنّب وضع الماء بالقرب من مصادر الحرارة أو الضوء التي تسرّع التغيّرات الكيميائية.
شرب كميات كافية من الماء نهارًا لتقليل الحاجة للترطيب ليلاً.

خلاصة:
شرب الماء مهم، لكن سلامته أهم. لا تستهِن بترك الماء مكشوفًا، فالعادات الصغيرة قد تُحدث فارقًا كبيرًا في صحتك على المدى الطويل.

