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الخميس، 02-06-2022 01:31 م

دراسة ..كبدك يحتفظ بشبابه رغم تقدمك في السن

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الوكيل الإخباري - الكبد هو عضو أساسي مهمته إزالة السموم من أجسامنا، ونظرًا لأنه يتعامل باستمرار مع المواد السامة فمن المحتمل أن يتعرض للإصابة بشكل منتظم.

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ولهذا السبب يتميز الكبد بقدرة فريدة بين أعضاء الجسم على تجديد نفسه بعد التلف، وهو بذلك يختلف عن أجهزة الجسم الأخرى التي تتناقص قدراتها مع تقدمنا في العمر.

 

ووجدت أبحاث سابقة أن قدرة الكبد على تجديد نفسه غامضة بعض الشيء، بينما قدمت النماذج الحيوانية إجابات متناقضة.

 

وخلال الدراسة المنشورة اليوم في دورية "سيل سيستم"، حلل فريق بحثي من مركز العلاجات التجديدية بجامعة دريسدن الأمريكية، أكباد العديد من الأفراد الذين ماتوا بين 20 و84 عامًا، والمثير للدهشة أن الفريق أظهر أن خلايا الكبد لجميع الأشخاص كانت تقريبًا في نفس العمر.

 

ويوضح الدكتور بيرجمان: "بغض النظر عما إذا كان عمرك 20 أو 84 عامًا يظل عمر الكبد في المتوسط أقل من 3 سنوات بقليل".


وتظهر النتائج أن تعديل كتلة الكبد لاحتياجات الجسم يتم تنظيمه بإحكام من خلال الاستبدال المستمر لخلايا الكبد وأن هذه العملية تتم حتى عند كبار السن، هذا الاستبدال المستمر لخلايا الكبد مهم لجوانب مختلفة لتجديد الكبد.

 

العين الإخبارية 

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