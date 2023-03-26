دراسة : لا فائدة للمضاد الحيوي في هذه الحالة !

الوكيل الإخباري-اقترح بحث نروجي جديد عدم جدوى المضادات الحيوية التي تُعطى لمعظم المرضى الذين يدخلون المستشفى مصابين بعدوى فيروسية حادة في الجهاز التنفسي.



ومن المقرر مناقشة البحث خلال المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية، الذي سينعقد في كوبنهاغن بين 15 و18 إبريل (نيسان) المقبل.

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وقالت الدكتورة ماغريت جارلسداتر هوفيند من جامعة أوسلو: "إن الخوف من العدوى البكتيرية قد يكون مبالغاً فيه، وإنه يمكن حجب المضادات الحيوية بأمان في حالة معظم مرضى العدوى الفيروسية في الجهاز التنفسي الذين يحتاجون إلى استشفاء".



ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، من غير المرجح أن تقلل المضادات الحيوية في هذه الحالة من خطر الوفاة في غضون 30 يوماً، وهذه الوصفات للأدوية غير ضرورية، وقد تساهم في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات.



وقالت الدراسة: "تشير البيانات إلى أنه في بعض البلدان تم وصف المضادات الحيوية لحوالي 70% من مرضى كورونا، بينما كان استخدامها مبرراً فقط في حوالي 1 من كل 10 حالات".



وتمثل التهابات الجهاز التنفسي حوالي 10% من عبء المرض العالمي، وهي السبب الأكثر شيوعاً لوصف المضادات الحيوية، في حين لا تتطلب العديد من الأنواع الفيروسية المضادات الحيوية، ولا تستجيب لها.

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