ما أثر تناول زيت الزيتون على الجهاز التنفسي ؟

الوكيل الإخباري- وجد بحث جديد أن مادة البوليفينول في زيت الزيتون تدعم ممارسة الرياضة، وتحسن معايير الجهاز التنفسي في بداية التمرين، وكذلك من استهلاك الأكسجين، خاصة عند ممارسة التمارين الأكثر شدة.



وأجريت الدراسة في جامعة أنغلينا روسكين، ونُشرت في مجلة "نيوتريشنز"، وتم فيها تتبع 29 شخصاً لمدة 16 يوماً، مارسوا خلالها النشاط الرياضي الترفيهي، وتناول عدد منهم ماء زيت الزيتون، ومجموعة أخرى محلولاً وهمياً له نفس المظهر والمذاق.

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ولاحظ الدكتور جاستن روبرتس المشرف على التجربة تحسن الجهد لدى من حصلوا على زيت الزيتون يومياً، وامتد ذلك إلى التعافي بعد تمرين إضافي حاد.



واستخدم الباحثون "ماء زيت الزيتون المركّز، لتوفير حصة كبيرة من مادة البوليفينول، والتي يتطلب الحصول عليها عن طريق الطعام تناول كمية كبيرة من الزيتون والشمندر (البنجر) والكرز.



ويتطلع روبرتس وفريقه "إلى التحقق مما إذا كان يمكن استخدام هذا المنتج في تدريب الماراثون والتعافي منه، وكذلك اختبار فعاليته في قمع الالتهاب المرتبط بالتمارين الرياضية".

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