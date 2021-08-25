دراسة: 700 مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المُعالج

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع كلية لندن الإمبراطورية (إمبريال كوليدج لندن)، ونشرتها مجلة لانسيت اليوم الأربعاء، أن أكثر من 700 مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المُعالج (لا يتلقون العلاج الذي يحتاجونه).

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ووفقًا لبيان مشترك صادر عن المنظمة، تعتبر هذه الدراسة أول تحليل عالمي شامل لاتجاهات انتشار ارتفاع ضغط الدم، واكتشافه، وعلاجه والسيطرة عليه.



كما أظهرت الدراسة التي أجرتها شبكة عالمية من الأطباء والباحثين، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم منذ عام 1990، حيث زاد عدد من تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا المصابين بارتفاع ضغط الدم من 650 مليونًا إلى مليار و28 مليون شخص في ثلاثين عامًا الماضية، مشيرة الى أن حوالي نصف هؤلاء الأشخاص لا يعرفون أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم.



ويزيد ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى، وهو أحد الأسباب الرئيسة للوفاة والأمراض في جميع أنحاء العالم، ويمكن اكتشافه بسهولة من خلال قياس ضغط الدم في المنزل أو في المركز الصحي، وعلاجه بشكل فعّال في كثير من الأحيان بأدوية منخفضة التكلفة.



وغطت الدراسة الفترة من 1990-2019، حيث استخدمت بيانات قياس ضغط الدم والعلاج لأكثر من 100 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا في 184 دولة؛ ما يجعلها المراجعة الأكثر شمولاً للاتجاهات العالمية في ارتفاع ضغط الدم حتى الآن.



ووجد الباحثون أن هناك تغيّرًا طفيفًا في المعدل الإجمالي لارتفاع ضغط الدم في العالم من عام 1990 إلى عام 2019، لكن العبء انتقل من الدول الغنية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث انخفض معدل ارتفاع ضغط الدم في البلدان الغنية، في حين زاد المعدل في العديد من البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.



ووجدت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تغيّرت قليلاً منذ عام 1990، إلاّ أن عدد المصابين بارتفاع ضغط الدم تضاعف إلى 28ر1 مليار بنسبة 82 بالمئة من جميع المصابين بارتفاع ضغط الدم في العالم الذين يعيشون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.



وعزت الدراسة هذا التضاعف في أعداد المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى النمو السكاني والشيخوخة.



وكانت كندا وبيرو وسويسرا من بين أدنى معدلات انتشار ارتفاع ضغط الدم في العالم عام 2019، بينما شوهدت أعلى المعدلات في جمهورية الدومينيكان وجامايكا وباراغواي للنساء، والمجر وباراغواي وبولندا للرجال.



وعلى الرغم من أن من السهل تشخيص ارتفاع ضغط الدم ومن السهل نسبيًا علاج الحالة بأدوية منخفضة التكلفة، إلاّ أن الدراسة كشفت عن ثغرات كبيرة في التشخيص والعلاج؛ فحوالي 580 مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم (41 بالمئة من النساء و 51 بالمئة من الرجال) لم يكونوا على دراية بحالتهم لأنه لم يتم تشخيصهم قط.



كما أشارت إلى أن أكثر من نصف الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم (53 بالمئة من النساء و 62 بالمئة من الرجال)، بإجمالي 720 مليون شخص لا يتلقون العلاج الذي يحتاجونه.