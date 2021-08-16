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الإثنين، 16-08-2021 01:25 م

علماء يدحضون أسطورة شائعة حول زيادة الوزن

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الوكيل الاخباري - دحض فريق من العلماء الأمريكيين واحدة من أكثر "الأساطير" شيوعا حول العلاقة بين تناول الكربوهيدرات السريعة واكتساب وزن إضافي.

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حيث استبعد علماء من جامعة أريزونا الأمريكية بعد دراسة قاموا بها، العلاقة بين تناول الكربوهيدرات السريعة واكتساب أرطال إضافية.


البحث الذي نشر في مجلة Advances in Nutrition، أكد فيه العلماء على أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (الكربوهيدرات السريعة) لا تؤثر على وزن الشخص. وتشمل هذه، على سبيل المثال، التمر والخبز الأبيض والأرز والعسل والبطاطس والفاصوليا الحمراء والخضروات والأرز البري.


وحلل العلماء الإحصائيات التي قاموا بها مقارنين مؤشر كتلة الجسم لما يقرب من مليوني شخص. حيث وجد أن الأشخاص الذين يتناولون المواد ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع لا يميلون إلى زيادة الوزن، وعند استخدامها بالنسب الصحيحة، تساعد الكربوهيدرات السريعة في الحفاظ على وزن صحي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة.


وأوصى العلماء بتناول نظام غذائي متوازن غني بالكربوهيدرات وخاصة الحبوب الكاملة.


وقالوا: "إن تناول مجموعة كبيرة من الكربوهيدرات من الخبز الأبيض مع الكربوهيدرات السريعة إلى الحبوب في مزيج ذكي مفيد للصحة".


وفي وقت سابق، قام أندريه بوبروفسكي، اختصاصي بالتغذية، والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة ولاية سانت بطرسبرغ، بتسمية الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند محاولة التخلص من الوزن الزائد.

 

من بينها، الجهل بقيمة الطاقة الحقيقية للمنتجات، والانتقال السريع إلى نظام غذائي جديد جذريا، فضلا عن الرغبة في إنقاص الوزن من خلال النشاط البدني فقط.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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